«Кливленд» потерпел десятое поражение, «Торонто» сильнее «Сакраменто»

«Оклахома» обыграла «Кливленд» — 95:86 (23:20, 25:20, 23:24, 24:22). «Кавальерс» потерпели 10-е поражение в 11-ти матчах. Это худший показатель среди всех команд лиги на данный момент.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Деннис Шредер, набравший 28 очков. 18 баллов в активе Пола Джорджа. В шаге от дабл-дабла остановился центровой Стивен Адамс (9 очков и 13 подборов). У «Кливленда» 15 баллов на счету Коллина Секстона. Дабл-дабл из 10 баллов и 15 подборов оформил Тристан Томпсон.

«Сакраменто» уступил «Торонто» — 105:114 (26:29, 25:35, 27:30, 27:20). «Торонто» уверенно лидирует в Восточной конференции — 11 побед и одно поражение. «Сакраменто» занимает восьмую позицию на Западе.

В составе победителей самым результативным стал Кавай Леонард — 25 очков и 11 подборов. 14 очков и 14 подборов в активе Сержа Ибаки. Также дабл-дабл у Йонаса Валанчюнаса — 11 очков, 10 подборов. У хозяев звание лучшего снайпера с 24 очками поделили Уилли Коули-Стайн и Бадди Хилд.

Другие результаты:

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота» — 114:110 (30:32, 35:35, 21:21, 28:22)

«Индиана» — «Филадельфия» — 94:100 (23:29, 27:21, 21:28, 23:22)

«Атланта» — «Нью-Йорк» — 107:112 (26:26, 29:26, 18:35, 34:25)

«Майами» — «Сан-Антонио» — 95:88 (27:20, 23:22, 25:22, 20:24)

«Нью-Орлеан» — «Чикаго» — 107:98 (29:26, 29:24, 27:22, 22:26)

«Мемфис» — «Денвер» — 89:87 (22:29, 28:18, 20:23, 19:17)

«Орландо» — «Детройт» — 96:103 (31:26, 20:32, 29:20, 16:25)

«Юта» — «Даллас» — 117:102 (30:18, 38:27, 31:38, 18:19) 0