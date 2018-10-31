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    «Кливленд» одержал первую победу в сезоне, «Хьюстон» проиграл четвертый матч кряду

    НБА Орландо Мэджик Сакраменто Кингз Шарлотт Хорнетс Майами Хит Кливленд Кавальерс Атланта Хоукс Филадельфия Сиксерс Торонто Рэпторс Бостон Селтикс Детройт Пистонс Хьюстон Рокетс Портленд Трэйл Блэйзерс Вашингтон Уизардс Мемфис Гриззлиз Оклахома-Сити Тандер Лос-Анджелес Клипперс
    «Кливленд» на своем паркете переиграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 136:114 (35:31, 23:26, 41:30, 37:27).

    Родни Худ
    Родни Худ
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    Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кавальерс» Родни Худ, набравший 26 очков. Центровой хозяев Тристан Томпсон оформил дабл-дабл из 11 очков и 13 подборов.

    Это первая победа «Кавальерс» в семи встречах этого сезона.

    В другом матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Хьюстон» на домашней площадке принимал «Портленд» и уступил со счетом 85:104 (315:19, 21:32, 26:34, 23:19).

    По 22 очка в составе победителей набрали Дэмьен Лиллард и Юсуф Нуркич. Дабл-дабл из 14 очков и 14 подборов оформил центровой «Хьюстона» Клинт Капела. Близок к дабл-даблу был Крис Пол, в активе которого 17 очков и 9 передач.

    Другие результаты:

    «Орландо» — «Сакраменто» 99:107 (31:26, 25:33, 16:26, 27:22)
    «Шарлотт» — «Майами» 125:113 (31:29, 34:26, 27:18, 33:40)
    «Торонто» — «Филадельфия» 129:112 (35:26, 32:27, 38:33, 24:26)
    «Бостон» — «Детройт» 108:105 (31:28, 25:30, 25:13, 27:34)
    «Мемфис» — «Вашингтон» 107:95 (22:24, 24:21, 32:27, 29:23)
    «Оклахома» — «Клипперс» 128:110 (25:33, 29:34, 39:10, 35:33) 0

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