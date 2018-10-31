«Кливленд» одержал первую победу в сезоне, «Хьюстон» проиграл четвертый матч кряду

на своем паркете переигралв матче регулярного чемпионата НБА — 136:114 (35:31, 23:26, 41:30, 37:27).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кавальерс» Родни Худ, набравший 26 очков. Центровой хозяев Тристан Томпсон оформил дабл-дабл из 11 очков и 13 подборов.

Это первая победа «Кавальерс» в семи встречах этого сезона.

В другом матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Хьюстон» на домашней площадке принимал «Портленд» и уступил со счетом 85:104 (315:19, 21:32, 26:34, 23:19).

По 22 очка в составе победителей набрали Дэмьен Лиллард и Юсуф Нуркич. Дабл-дабл из 14 очков и 14 подборов оформил центровой «Хьюстона» Клинт Капела. Близок к дабл-даблу был Крис Пол, в активе которого 17 очков и 9 передач.

Другие результаты:

«Орландо» — «Сакраменто» 99:107 (31:26, 25:33, 16:26, 27:22)

«Шарлотт» — «Майами» 125:113 (31:29, 34:26, 27:18, 33:40)

«Торонто» — «Филадельфия» 129:112 (35:26, 32:27, 38:33, 24:26)

«Бостон» — «Детройт» 108:105 (31:28, 25:30, 25:13, 27:34)

«Мемфис» — «Вашингтон» 107:95 (22:24, 24:21, 32:27, 29:23)

«Оклахома» — «Клипперс» 128:110 (25:33, 29:34, 39:10, 35:33) 0