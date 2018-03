«Портленд» победил «Майами» «+16»

Баскетболистынанесли поражениев матче регулярного чемпионата НБА — 115:99 (34:25, 25:22, 29:25, 27:27).

У «Трэйл Блэйзерс» дабыл-даблы оформили Дэмиен Лиллард (32 очка, 10 передач) и Юсуф Нуркич (27 + 16 подборов). В активе Си Джея Макколлума 17 очков, Эван Фурнье набрал 13 очков.

У «Хит» лучшим стал Горан Драгич, набравший 23 очка. Тайлер Джонсон добавил в копилку 17 баллов, Джастис Уинслоу оформил дабл-дабл (15 + 13 подборов).

«Хьюстон» победил «Сан-Антонио», «Оклахома» обыграла «Сакраменто»

«Портленд» одержал 10-ю победу подряд и идет третьим в таблице Западной конференции (41 победа, 26 поражений). «Майами» — восьмой на «Востоке» (36-32).

