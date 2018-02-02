«Денвер» победил «Оклахому», Йокич оформил трипл-дабл

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На фото: Гэри Харрис nba.com

«Денвер» занимает восьмое место в таблице Западной конференции (27 побед, 25 поражений), «Оклахома-Сити» — пятая (30-22).

У «Тандер» выделялись Пол Джордж (43) и Рассел Уэстбрук (20 + 9 подборов + 21 передача).

Наибольший вклад в успех «Наггетс» внес Джамал Мюррей, набравший 33 очка. Никола Йокич оформил трипл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 14 передач. Гэри Харрис добавил в копилку 25 очков (в том числе победный трехочковый), Уилл Бартон — 15.

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