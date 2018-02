«Денвер» победил «Оклахому», Йокич оформил трипл-дабл

Баскетболистынанесли поражениев матче регулярного чемпионата НБА — 127:124 (40:33, 32:24, 32:32, 23:35).

Наибольший вклад в успех «Наггетс» внес Джамал Мюррей, набравший 33 очка. Никола Йокич оформил трипл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 14 передач. Гэри Харрис добавил в копилку 25 очков (в том числе победный трехочковый), Уилл Бартон — 15.

У «Тандер» выделялись Пол Джордж (43) и Рассел Уэстбрук (20 + 9 подборов + 21 передача).

«Хьюстон» обыграл «Сан-Антонио» в техасском дерби

«Денвер» занимает восьмое место в таблице Западной конференции (27 побед, 25 поражений), «Оклахома-Сити» — пятая (30-22).

CLUTCH!

Gary Harris knocks down the three to win it! @Tissot #ThisIsYourTime pic.twitter.com/yQdT0hl6IZ