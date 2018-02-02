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    «Хьюстон» обыграл «Сан-Антонио» в техасском дерби

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    Джеймс Харден набрал 28 очков
    На фото:Джеймс Харден набрал 28 очков
    Баскетболисты «Сан-Антонио» уступили «Хьюстону» в матче регулярного чемпионата НБА — 91:102 (14:27, 24:27, 32:28, 21:20).

    Самым результативным игроком в составе «Рокетс» стал Джеймс Харден, набравший 28 очков и сделавший 11 передач. В активе Джеральда Грина 15 очков, Клинт Капела оформил дабл-дабл из 14 очков и 13 подборов.

    У «Сперс» 22 очка набрал Дэнни Грин, 16 — ЛаМаркус Олдридж.

    «Хьюстон» занимает второе место в таблице Западной конференции (37 побед, 13 поражений), «Сан-Антонио» идет следом (34-20).

    «Вашингтон» на своей площадке переиграл «Торонто» — 122:119 (27:34, 28:28, 33:25, 34:32).

    Одним из героев встречи стал Брэдли Бил, набравший 27 очков. Отто Портер оформил дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов, еще 15 очков заработал Маркиф Моррис.

    У «Рэпторс» 29 очков набрал Кайл Лоури, 23 в активе ДеМара ДеРозана.

    «Вашингтон» идет пятым на «Востоке» (29-22), «Торонто» — второй (34-16).

    «Детройт» перебросал «Мемфис» — 104:102 (27:25, 24:26, 31:25, 22:26).

    Наибольший вклад в успех «Пистонс» внес дебютант Блэйк Гриффин, на счету которого 24 очка и 10 подборов. 15 очков набрал Реджи Баллок, Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 14 очков и 15 подборов. У «Гриззлиз» 19 очков и 14 подборов заработал Марк Газоль.

    «Детройт» занимает девятое место на «Востоке» (24-26), «Мемфис» — 12-й на «Западе» (18-33).

    Другие результаты:

    «Миннесота» – «Милуоки» — 108:89 (23:17, 37:22, 19:22, 29:28)

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