«Кливленд» обыграл «Портленд» в дебютном матче Томаса

Баскетболистыпереигралив матче регулярного чемпионата НБА — 127:110 (28:28, 25:28, 38:31, 36:23).

Этот матч стал дебютным в сезоне для разыгрывающего Айзеи Томаса, который летом перешел в «Кливленд» из «Бостона», однако из-за травмы бедра, полученной в плей-офф прошлого сезона, не мог дебютировать за команду.

Томас провел на площадке 18 минут, набрал 17 очков и сделал 3 результативные передачи. Самым результативным игроком в составе «Кавальерс» стал Леброн Джеймс — 24 очка. 19 очков в активе Кевина Лава.

У «Трэйл Блэйзерс» 25 очков заработал Дэмиен Лиллард, 23 — Юсуф Нуркич.

«Кливленд» идет третьим в таблице Восточной конференции (25 побед, 12 поражений), «Портленд» — седьмой на «Западе» (19-18).

«Нью-Йорк» уступил «Сан-Антонио» — 91:100 (29:25, 20:27, 18:29, 24:19).

Одним из героев встречи стал ЛаМаркус Олдридж, набравший 29 очков. 25 очков в активе Кавая Леонарда. За «Никс» 18 очков заработал Майкл Бизли, по 13 набрали Кристапс Порзингис, Кортни Ли и Лэнс Томас.

«Сан-Антонио» занимает третье место в таблице Западной конференции (26-12), «Нью-Йорк» — девятый на «Востоке» (18-19).

Другие результаты:

«Финикс» – «Атланта» — 104:103 (19:27, 30:21, 24:32, 31:23)

Айзея Томас дебютировал за «Кавс»