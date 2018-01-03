«Клипперс» сильнее «Мемфиса»

Баскетболистынанесли поражениев матче регулярного чемпионата НБА — 113:105 (34:31, 33:31, 19:22, 27:21).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Лу Уильямс, набравший 33 очка. 21 очко в активе Блэйка Гриффина, Си Джей Уильямс добавил в копилку 18 баллов.

В составе «Гриззлиз» 18 очков набрал Тайрик Эванс, 15 на счету Марио Чалмерса.

«Клипперс» занимают девятое место в таблице Западной конференции (17 побед, 19 поражений), «Мемфис» — 14-й (12-26).

«Кливленд» обыграл «Портленд» в дебютном матче Томаса

«Сакраменто» крупно проиграл «Шарлотт» — 111:131 (25:32, 27:40, 29:28, 30:31).

Наибольший вклад в успех «Хонетс» внес Николя Батюм, набравший 21 очко, 20 очков в активе Дуайта Ховарда. Кемба Уокер оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 передач. У «Кингз» по дабл-даблу оформили Зак Рэндольф (24 + 10 подборов) и Скаль Лябисье (17 + 15 подборов).

«Шарлотт» занимает 12-е место на «Востоке» (14-23), «Сакраменто» — 13-й на «Западе» (12-25).