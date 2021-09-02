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    Россиянка Шабалина выиграла четвертую медаль на Паралимпиаде

    Токио-2020 Плавание Сборная России Медали России
    Российская пловчиха Валерия Шабалина стала серебряным призером Паралимпиады в Токио.

    Валерия Шабалина
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    Валерия Шабалина

    26-летняя спортсменка показала результат 1 минута 6,85 секунды.

    Победительницей заплыва стала представительница Великобритании Бетани Ферт (1.05,92). Бронза у ее соотечественницы Джессики-Джейн Эпплгейт (1.07,93).

    Для Шабалиной это четвертая медаль на Играх в Токио. Ранее она завоевала три золотые медали (100 м баттерфляем, 200 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием).

    Также российский пловец Владимир Даниленко стал бронзовым призером в плавании на дистанции 50 метров на спине на Паралимпиаде в Токио.

    Отметим, что Даниленко выиграл вторую бронзовую медаль на соревнованиях в Японии — до этого он занял третье место в заплыве на 200 метров вольным стилем.

    Следить за ходом всех событий Олимпиады в Токио-2020 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачетаздесь, ежедневная фотогалерея спортсменов сборной — тут.

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