ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Токио-2020
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — ЦСКАСамый лучший коллектив. Десятая победа подряд вывела «Локо» в финал Кубка
  • 17:40
    • Кокорин вряд ли сыграет с «Ювентусом»
  • 17:28
    • МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на ОИ
  • 16:19
    • УЕФА может отстранить «Реал» и «Ювентус» от еврокубков на один сезон
  • 15:50
    • Утвержден состав сборной России по лыжным гонкам на сезон 2021/2022
  • 15:20
    • Вилков не собирается вставать на колени и просить Хачатурянца поменять решение
    Все новости спорта

    МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на ОИ

    Музыка Чайковского на Олимпиаде для сборной России — слушать фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1

    Токио-2020 Сборная России
    Международный олимпийский комитет (МОК) уведомил Олимпийский комитет России о том, что предложенный российской стороной фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского утвержден в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием команды Олимпийского комитета России на Играх в Токио и Пекине, сообщает официальный сайт ОКР.

    Станислав Поздняков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Поздняков

    В ближайшее время МОК направит соответствующие письма во все международные спортивные федерации по летним и зимним олимпийским видам спорта, в Международный паралимпийский комитет и Оргкомитеты Олимпийских игр в Токио и Пекине.

    «Завершился непростой процесс всех согласований с Международным олимпийским комитетом. Хочу поблагодарить своих коллег из МОК и ОКР за совместную работу.

    С сегодняшнего дня у нашей Олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора. Официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей.

  • Бан на четыре года. Черный день российского спорта
  • Россия вновь останется без Олимпийских игр и некоторых других крупных соревнований
  • 09/12/2019

    • И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине», — заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

    Концерт для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как «Авангард» начнет серию в Балашихе?
  • «Авангард» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Продолжит ли побеждать «Атлетико»?
  • «Атлетико» — «Уэска». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Помешает ли команда Миранчука «Роме» приблизиться к зоне еврокубков?
  • «Рома» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Атлетико — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рома — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.25
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Калгари — Монреаль
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •