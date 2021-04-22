Музыка Чайковского на Олимпиаде для сборной России — слушать фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1

Международный олимпийский комитет (МОК) уведомил Олимпийский комитет России о том, что предложенный российской стороной фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского утвержден в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием команды Олимпийского комитета России на Играх в Токио и Пекине, сообщает официальный сайт ОКР.

В ближайшее время МОК направит соответствующие письма во все международные спортивные федерации по летним и зимним олимпийским видам спорта, в Международный паралимпийский комитет и Оргкомитеты Олимпийских игр в Токио и Пекине.

«Завершился непростой процесс всех согласований с Международным олимпийским комитетом. Хочу поблагодарить своих коллег из МОК и ОКР за совместную работу.

С сегодняшнего дня у нашей Олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора. Официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей.

И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине», — заявил президент ОКР Станислав Поздняков.