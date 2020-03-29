Названа вероятная дата церемонии открытия ОИ в 2021 году

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио, перенесенных из-за пандемии коронавируса, скорее всего, состоится 23 июля 2021 года, сообщает New York Times.

29 марта состоится экстренная встреча членов Международного олимпийского комитета, по итогам которой организация, вероятно, официально объявит о сроках проведения Олимпиады в Токио.

Решение выбрать почти идентичную дату для мероприятия, которое должно было начаться в этом году, не является особенно удивительным, учитывая трудности с тем, чтобы втиснуть Олимпиаду в и так плотный спортивный календарь.

Эта дата также наиболее подходит для американской телекомпании NBC Universal, которая платит более миллиарда долларов за права на показ каждой Олимпиады. 0