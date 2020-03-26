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    МОК назвал предположительные даты Олимпиады-2020

    Токио-2020 Коронавирус в спорте
    Международный олимпийский комитет (МОК) склоняется к тому, чтобы провести Олимпиаду в 2021 году в период с июля по август.

    Олимпиада-2020
    Олимпиада-2020

    Глава Координационной комиссии МОК по Олимпийским играм в Токио Джон Коутс Олимпийские игры должны пройти между Уимблдоном, который завершится в середине июля, и Открытым чемпионатом США, который начнется в конце августа.

    Также Коутс заявил, что расписание Игр будет зависеть от пересечения с чемпионатами мира по плаванию (16 июля — 1 августа 2021 года) и легкой атлетике (6-15 августа).

    «Мы хотим согласовать примерные даты в течение четырех недель», — цитирует Коутса Reuters cо ссылкой на японское издание Yomiuri.

    Напомним, Олимпиада была перенесена на следующий год из-за пандемии коронавируса. 0

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