МОК назвал предположительные даты Олимпиады-2020

Международный олимпийский комитет (МОК) склоняется к тому, чтобы провести Олимпиаду в 2021 году в период с июля по август.

Глава Координационной комиссии МОК по Олимпийским играм в Токио Джон Коутс Олимпийские игры должны пройти между Уимблдоном, который завершится в середине июля, и Открытым чемпионатом США, который начнется в конце августа.

Также Коутс заявил, что расписание Игр будет зависеть от пересечения с чемпионатами мира по плаванию (16 июля — 1 августа 2021 года) и легкой атлетике (6-15 августа).

«Мы хотим согласовать примерные даты в течение четырех недель», — цитирует Коутса Reuters cо ссылкой на японское издание Yomiuri.

Напомним, Олимпиада была перенесена на следующий год из-за пандемии коронавируса. 0