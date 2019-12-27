РУСАДА направило WADA уведомление о несогласии с санкциями

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) уведомление о несогласии с санкциями.

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Об этом заявил глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.

«Уведомление только что отправлено. В отправленный пакет документов входит письмо-уведомление, которое утверждено советом учредителей, сопроводительное письмо генерального директора РУСАДА, перевод протокола совета учредителей и письмо офицера по этике», — цитирует Гануса ТАСС.

Напомним, что 9 декабря Исполком WADA согласился с рекомендациями комитета по соответствию и принял санкции в отношении России из-за изменений данных в Московской лаборатории.

24 декабря на внеочередном общем собрании членов РУСАДА было принято решение о несогласии с санкциями. 0