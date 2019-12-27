ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Токио-2020
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Ливерпуля»Чемпионство — вопрос времени. «Ливерпуль» разгромил «Лестер»
  • 13:01
    • РУСАДА направило WADA уведомление о несогласии с санкциями
  • 12:49
    • Дзюба, Халк и Вагнер Лав вошли в сборную десятилетия РПЛ
  • 12:21
    • Агент Ковальчука призвал не ждать Илью в КХЛ в нынешнем сезоне
  • 12:08
    • Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат России в танцах на льду
  • 10:04
    • «Пари Сен-Жермен» предложил Мбаппе новый контракт
    Все новости спорта

    РУСАДА направило WADA уведомление о несогласии с санкциями

    Токио-2020 Сборная России Между тем Допинг Скандалы
    Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) уведомление о несогласии с санкциями.

    Юрий Ганус
    Юрий Ганус

    Об этом заявил глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.

    «Уведомление только что отправлено. В отправленный пакет документов входит письмо-уведомление, которое утверждено советом учредителей, сопроводительное письмо генерального директора РУСАДА, перевод протокола совета учредителей и письмо офицера по этике», — цитирует Гануса ТАСС.

    Напомним, что 9 декабря Исполком WADA согласился с рекомендациями комитета по соответствию и принял санкции в отношении России из-за изменений данных в Московской лаборатории.

  • Бан на четыре года. Черный день российского спорта
  • Россия вновь останется без Олимпийских игр и некоторых других крупных соревнований
  • 09/12/2019

    • 24 декабря на внеочередном общем собрании членов РУСАДА было принято решение о несогласии с санкциями. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Новый сезон допинг-сериала. Россия может пролететь мимо Олимпиады-2020
  • 26/09/2019 в 21:09
    •
  • Прогноз
  • «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»
  • 2.15
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ман Сити» развить успех после победы над «Лестером»?
  • «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Победит ли «Бешикташ» гостей из Анкары?
  • «Бешикташ» — «Генчлербирлиги». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Отличный шанс для «Лестера», чтобы прервать серию неудач
  • «Вест Хэм» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Поль Погба Футбол Советы Крауча. «Манчестер Юнайтед» должен строить команду вокруг ПогбаБывший нападающий сборной Англии проанализировал поражение «красных дьяволов» от «Уотфорда» Вчера в 16:400
  • 00:53
    • «Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче лидеров АПЛ
  • 12:36
    • Бакаеву стыдно за результаты «Спартака»
  • 10:19
    • «Ротор» подтвердил информацию об уходе Веретенникова
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Лестер», «МЮ» победил «Ньюкасл», «Челси» проиграл «Саутгемптону»Обзор матчей 19-го тура английской Премьер-лиги 01:100
  • Экспресс дня

  • «Лестер» ощутит на себе давление после двух поражений подряд
  • 5.01
    •
  • 08:37
    • Полузащитник «Манчестер Юнайтед» получил травму
  • 08:14
    • Роджерс назвал поражение от «Ливерпуля» отличным уроком
  • 08:07
    • Клопп увидел порхание своих игроков после второго гола
    Россия — Чехия Хоккей МЧМ-2020. Россия уступила Чехии, Канада вырвала победу у СШАПодробности первого игрового дня молодежного чемпионата мира по хоккею 00:240
  • 23:36
    • Сборная Канады вырвала победу у США в матче МЧМ-2020
  • 22:39
    • Дубль Марсьяля помог «МЮ» разгромить «Ньюкасл»
  • 20:20
    • Сборная России начала молодежный ЧМ-2020 с поражения от Чехии
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.90
  • Прогноз на матч Бешикташ — Генчлербирлиги
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Германия U20 — США U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.80
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Вашингтон — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч ЦСКА — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Кайсериспор
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Галатасарай — Антальяспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •