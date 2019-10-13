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    Бах доверяет WADA в вопросе возможного отстранения России от ОИ-2020

    Сборная России Скандалы Допинг Между тем
    Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался о скандале с московской антидопинговой лабораторией.

    Томас Бах
    Томас Бах

    Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подозревает Россию в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории. В связи с этим россиян могут отстранить от участия в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

    «Этот процесс находится в юрисдикции WADA и Спортивного арбитражного суда (CAS) в соответствии с правилами, которые действуют с Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

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    • Мы полностью доверяем WADA в этом вопросе. Я не знаю деталей, это все не в наших руках», — приводит слова Баха «Р-Спорт». 0

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