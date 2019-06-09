Российские легкоатлеты смогут выступить на ОИ в Токио

Сергей Шубенков
globallookpress.com
Об этом рассказала пресс-атташе IAAF Джеки Брок-Дойл.
«Перед Рио-2016 Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что в отношении Олимпийских игр, приоритет в формировании команды принадлежит национальному олимпийскому комитету.
Исключение составили только Игры в Рио, когда МОК наложил некие санкции на Олимпийский комитет России. Но если перед Токио Олимпийский комитет России будет иметь полные права, то российские легкоатлеты будут выступать на Играх в составе команды своей страны», — приводит слова Брок-Дойл «Спорт-Экспресс».
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Паундом. 0