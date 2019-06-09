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    Российские легкоатлеты смогут выступить на ОИ в Токио

    Лёгкая атлетика Сборная России
    Российские легкоатлеты смогут выступить на Олимпийских играх в Токио, несмотря на то, что международная федерация (IAAF) оставила в силе временное отстранение национальной федерации (ВФЛА).

    Сергей Шубенков
    Сергей Шубенков

    Об этом рассказала пресс-атташе IAAF Джеки Брок-Дойл.

    «Перед Рио-2016 Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что в отношении Олимпийских игр, приоритет в формировании команды принадлежит национальному олимпийскому комитету.

    Исключение составили только Игры в Рио, когда МОК наложил некие санкции на Олимпийский комитет России. Но если перед Токио Олимпийский комитет России будет иметь полные права, то российские легкоатлеты будут выступать на Играх в составе команды своей страны», — приводит слова Брок-Дойл «Спорт-Экспресс».

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