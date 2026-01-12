прогноз на матч турнира в Аделаиде, ставка за 1.92

Грек Стефанос Циципас сыграет против австралийца Александра Вукича в первом круге турнира ATP 250 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 13 января, начало — в 11:00 мск.

Циципас

Стефанос начал новый сезон на командном турнире United Cup.

Несмотря на то, что команда Греции не смогла выйти в плей-офф, конкретно выступление Циципаса стало приятным сюрпризом, особенно на фоне его прошлогодних проблем.

Циципас пас выиграл все три матча. Ну а главным сюрпризом стала его победа над Тейлором Фрицем — 6:4, 7:5.

Интересно, что грек обыграл соперника из топ-10 впервые с апреля 2024 года, когда он стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло.

В остальных матчах на United Cup Циципас выиграл у японца Синтаро Мотидзуки и британца Билли Харриса.

Вукич

Александр тем временем уже успел провести два матча на домашнем турнире.

Австралиец пробился в основную сетку через квалификацию.

В отборе Вукич одержал волевые победы над итальянцем Лукой Нарди и британцем Джейкобом Фернли.

На недавнем турнире в Брисбене Вукич не смог пройти первый круг, проиграв американцу Фрэнсису Тиафо со счетом 2:6, 2:6.

Вукич завершил предыдущий сезон с отрицательным балансом — 29 побед и 38 поражением.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.28, победу Вукича букмекеры предлагают за 3.65.

Прогноз: летом 2024-го Стефанос разгромил австралийца на харде в мексиканском Лос-Кабосе — 6:0, 6:3. Скорее всего, в предстоящем матче австралиец возьмет больше трех геймов, но на большее ему вряд ли стоит рассчитывать. Кажется, Циципас снова сконцентрирован на теннисе.

1.92 Победа Циципаса + тотал геймов меньше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Циципас — Вукич принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов меньше 23,5 за 1.92.