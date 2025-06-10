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    Муте хватит двух сетов для победы над Фоньини?

    Фоньини — Муте. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 10 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фоньини — Муте
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    Фабио Фоньини
    Итальянец Фабио Фоньини сыграет против француза Корантена Муте в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фоньини — Муте, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Мужчины 10 Июня 2025 года

    Фабио Фоньини

  • Италия
    •  Фабио Фоньини 16:00 Корентен Муте

    Корентен Муте

  • Франция
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    Фоньини

    В начале мая перед «Мастерсом» в Риме Фабио признался, что сыграет на домашнем «тысячнике» в последний раз.

    По всей видимости, психологически 38-летний итальянец уже готов к завершению карьеры.

    В текущем сезоне Фоньини до сих пор провел лишь 15 матчей — и на этом отрезке у него четыре победы и 11 поражений.

    При этом в 2025-м Фоньини еще ни разу не выигрывал на уровне основной сетки ATP.

    Прогнозы на теннис

    После 2022 года бывшая девятая ракетка мира провел на траве всего лишь шесть матчей. Правда, тут стоит обратить внимание, что в прошлом сезоне Фоньини выиграл один матч на Мальорке и прошел два раунда на Уимблдоне.

    Муте

    Корантен в конце мая прошел один раунд на Ролан Гаррос — после победы над соотечественником Клеманом Табуром проиграл Новаку Джоковичу (3:6, 2:6, 6:7).

    Зато перед этим француз добрался до четвертого круга на «Мастерсе» в Риме. На данный момент это его лучший результатом в текущем сезоне.

    На итальянском «тысячнике» Муте обыграл Ринки Хиджикату, Юго Эмбера и Хольгера Руне, после чего уступил Джеку Дрейперу.

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    В прошлом году Муте провел лишь два матча на траве. В 2023-м он он гораздо чаще выходил на это покрытие, успев сыграть на пяти турнирах (одержал четыре победы и пять раз проиграл).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фоньини в этом матче можно поставить за 3.38, победу Муте букмекеры предлагают за 1.32.

    Прогноз: француз в последнее время демонстрировал неплохой теннис, поэтому рискнем предположить, что он обыграет опытного итальянца, который в последнее время совсем не впечатляет.

    Рекомендуемая ставка: победа Муте в двух сетах за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фоньини — Муте?

    Матч Фоньини — Муте состоится 10 июня 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фоньини — Муте?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Муте в двух сетах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фоньини — Муте?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Муте в двух сетах» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фоньини — Муте?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фоньини — Муте?

    Коэффициенты букмекеров: на Фоньини в этом матче можно поставить за 3.38, победу Муте букмекеры предлагают за 1.32.

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    Фоньини — Муте: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 10.06.202516:00. Муте хватит двух сетов для победы над Фоньини?
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