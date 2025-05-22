Арнальди — Джокович. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Женеве 22 мая 2025 года

Серб Новак Джокович сыграет против итальянца Маттео Арнальди в четвертьфинале турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 22 мая, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Арнальди — Джокович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Арнальди

Маттео пятый раз в этом году прошел не менее двух раундов.

Лучшим результатом итальянского теннисиста пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде.

В первом матче на этой неделе Арнальди одержал волевую победу над французом Юго Гастоном — 6:7, 6:4, 6:4.

Во втором раунде Арнальди остановил венгра Фабиана Марожана — 6:3, 7:6.

Прогнозы на теннис

Этой весной Маттео провел на грунте 10 матчей. На этом отрезке у него шесть побед и четыре поражения.

Джокович

Новак тем временем попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче сербский теннисист разгромил венгра Мартона Фучовича — 6:2, 6:2.

Джокович впервые в этом сезоне выиграл матч на грунте.

Кроме того, Джокович прервал серию из трех поражений. После «Мастерса» в Майами, на котором он уступил в финале чеху Якубу Меншику, Новак не выиграл ни одного матча на «тысячниках» в Монте-Карло и Мадриде.

Примечательно, что Джокович проиграл три матча подряд впервые с 2018 года.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 3.52, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.30.

Прогноз: кто-то скажет, что здесь не настолько всё очевидно, все-таки в конце апреля Новак проиграл итальянцу в Мадриде — 3:6, 4:6. Но судя по первому матчу на этой неделе, сейчас серб максимально сконцентрирован. Скорее всего, в предстоящей встрече Джокович тоже будет играть на результат.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича в двух сетах за 1.88.