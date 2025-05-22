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    Джокович возьмет реванш у Арнальди?

    Арнальди — Джокович. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Женеве 22 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Арнальди — Джокович
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против итальянца Маттео Арнальди в четвертьфинале турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 22 мая, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Арнальди — Джокович, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Женева. Мужчины 22 Мая 2025 года

    Маттео Арнальди

  • Италия
    •  Маттео Арнальди 19:00 Новак Джокович

    Новак Джокович

  • Сербия
    •

    Арнальди

    Маттео пятый раз в этом году прошел не менее двух раундов.

    Лучшим результатом итальянского теннисиста пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде.

    В первом матче на этой неделе Арнальди одержал волевую победу над французом Юго Гастоном — 6:7, 6:4, 6:4.

    Во втором раунде Арнальди остановил венгра Фабиана Марожана — 6:3, 7:6.

    Прогнозы на теннис

    Этой весной Маттео провел на грунте 10 матчей. На этом отрезке у него шесть побед и четыре поражения.

    Джокович

    Новак тем временем попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче сербский теннисист разгромил венгра Мартона Фучовича — 6:2, 6:2.

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    Кроме того, Джокович прервал серию из трех поражений. После «Мастерса» в Майами, на котором он уступил в финале чеху Якубу Меншику, Новак не выиграл ни одного матча на «тысячниках» в Монте-Карло и Мадриде.

    Примечательно, что Джокович проиграл три матча подряд впервые с 2018 года.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 3.52, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.30.

    Прогноз: кто-то скажет, что здесь не настолько всё очевидно, все-таки в конце апреля Новак проиграл итальянцу в Мадриде — 3:6, 4:6. Но судя по первому матчу на этой неделе, сейчас серб максимально сконцентрирован. Скорее всего, в предстоящей встрече Джокович тоже будет играть на результат.

    Рекомендуемая ставка: победа Джоковича в двух сетах за 1.88.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Арнальди — Джокович?

    Матч Арнальди — Джокович состоится 22 мая 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Арнальди — Джокович?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Джоковича в двух сетах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Арнальди — Джокович?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Джоковича в двух сетах» с коэффициентом у букмекеров 1.88.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Арнальди — Джокович?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Арнальди — Джокович?

    Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 3.52, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.30.

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    Арнальди — Джокович: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 22.05.202519:00. Джокович возьмет реванш у Арнальди?
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