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    Рууд спокойно обыграет Корду в двух сетах?

    Корда — Рууд. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Мастерс в Мадриде 27 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Корда — Рууд
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против американца Себастьяна Корды в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 27 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Корда — Рууд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Корда

    В стартовом матче Себастьян выиграл у Федерико Чины.

    Уверенной эту победу сложно назвать, американец дожал 18-летнего итальянца только в третьем сете — 6:3, 3:6, 6:1.

    После «Мастерса» в Майами, на котором он дошел до четвертьфинала, Корда еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Корда уступил в первом круге чеху Иржи Легечке, а в Барселоне проиграл во втором раунде греку Стефаносу Циципасу.

    Прогнозы на теннис

    В предыдущих сезонах Корда ни разу не проходил в Мадриде дальше третьего круга.

    Рууд

    Каспер в первом матче на этой неделе спокойно обыграл француза Артура Риндеркнеша — 6:3, 6:4.

    По итогам недавних апрельских турниров норвежский теннисист опустился в рейтинге на 15-ю строчку.

    В начале месяца Рууд не смог пройти третий круг в Монте-Карло и проиграл на стадии 1/4 финала в Барселоне.

    В первом случае ему надо было защищать финал, а во втором — титул.

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    На «Мастерсе» в Мадриде Рууд в прошлом году дошел до четвертого круга, где проиграл Феликсу Оже-Альяссиму.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 2.62, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.49.

    Прогноз: оба теннисиста чересчур нестабильно, постоянно чередуют классные матчи с откровенно провальными, поэтому в данном случае есть смысл рассмотреть варианты со ставками без учета исхода.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Корда — Рууд?

    Матч Корда — Рууд состоится 27 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Корда — Рууд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Корда — Рууд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Корда — Рууд?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Корда — Рууд?

    Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 2.62, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.49.

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    Корда — Рууд: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 27.04.202512:00. Рууд спокойно обыграет Корду в двух сетах?
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