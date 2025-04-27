Корда — Рууд. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Мастерс в Мадриде 27 апреля 2025 года

Норвежец Каспер Рууд сыграет против американца Себастьяна Корды в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 27 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Корда — Рууд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Корда

В стартовом матче Себастьян выиграл у Федерико Чины.

Уверенной эту победу сложно назвать, американец дожал 18-летнего итальянца только в третьем сете — 6:3, 3:6, 6:1.

После «Мастерса» в Майами, на котором он дошел до четвертьфинала, Корда еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Корда уступил в первом круге чеху Иржи Легечке, а в Барселоне проиграл во втором раунде греку Стефаносу Циципасу.

Прогнозы на теннис

В предыдущих сезонах Корда ни разу не проходил в Мадриде дальше третьего круга.

Рууд

Каспер в первом матче на этой неделе спокойно обыграл француза Артура Риндеркнеша — 6:3, 6:4.

По итогам недавних апрельских турниров норвежский теннисист опустился в рейтинге на 15-ю строчку.

В начале месяца Рууд не смог пройти третий круг в Монте-Карло и проиграл на стадии 1/4 финала в Барселоне.

В первом случае ему надо было защищать финал, а во втором — титул.

На «Мастерсе» в Мадриде Рууд в прошлом году дошел до четвертого круга, где проиграл Феликсу Оже-Альяссиму.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 2.62, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.49.

Прогноз: оба теннисиста чересчур нестабильно, постоянно чередуют классные матчи с откровенно провальными, поэтому в данном случае есть смысл рассмотреть варианты со ставками без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.