Корда — Рууд. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Мастерс в Мадриде 27 апреля 2025 года

Корда
В стартовом матче Себастьян выиграл у Федерико Чины.
Уверенной эту победу сложно назвать, американец дожал 18-летнего итальянца только в третьем сете — 6:3, 3:6, 6:1.
После «Мастерса» в Майами, на котором он дошел до четвертьфинала, Корда еще ни разу не выигрывал больше одного матча.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Корда уступил в первом круге чеху Иржи Легечке, а в Барселоне проиграл во втором раунде греку Стефаносу Циципасу.
В предыдущих сезонах Корда ни разу не проходил в Мадриде дальше третьего круга.
Рууд
Каспер в первом матче на этой неделе спокойно обыграл француза Артура Риндеркнеша — 6:3, 6:4.
По итогам недавних апрельских турниров норвежский теннисист опустился в рейтинге на 15-ю строчку.
В начале месяца Рууд не смог пройти третий круг в Монте-Карло и проиграл на стадии 1/4 финала в Барселоне.
В первом случае ему надо было защищать финал, а во втором — титул.
На «Мастерсе» в Мадриде Рууд в прошлом году дошел до четвертого круга, где проиграл Феликсу Оже-Альяссиму.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 2.62, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.49.
Прогноз: оба теннисиста чересчур нестабильно, постоянно чередуют классные матчи с откровенно провальными, поэтому в данном случае есть смысл рассмотреть варианты со ставками без учета исхода.
- 1.93Бублик — Рублев: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.16Зверев — Давидович-Фокина: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.02Носкова — Свентек: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.