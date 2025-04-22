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    Аванесян продлит серию побед над Доулхайд?

    Аванесян — Доулхайд. Ставка (к. 2.39) и прогноз на турнир в Мадриде 22 апреля 2025 года

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    Элина Аванесян
    Армянка Элина Аванесян сыграет против американки Кэролайн Доулхайд в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 22 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аванесян — Доулхайд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Аванесян

    В этом году Элина пока не успела поиграть на грунте, но, если судить по прошлому сезону, от нее вполне стоит ожидать неплохих результатов.

    В 2024-м армянская теннисистка провела на этом покрытии 18 матчей — одержала 11 побед и потерпела семь поражений.

    Аванесян дошла до четвертого круга на Ролан Гаррос, а потом добралась до финала в Яссах (Румыния), где проиграла Мирре Андреевой.

    Интересно, что в 2023-м она тоже выиграла три матча на Открытом чемпионате Франции.

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне Аванесян не смогла пройти первый круг только на Australian Open.

    При этом Элина дошла до полуфинала в австралийском Хобарте и мексиканской Мериде, а также выиграла два матча в Брисбене.

    Доулхайд

    У Кэролайн уже есть два матча на грунте в этом году.

    В начале апреля американка прошла один раунд на домашнем «пятисотнике» в Чарлстоне — после победы над Элизабеттой Коччаретто проиграла Мэдисон Киз.

    В текущем сезоне лучшим результатом Доулхайд пока остается выход в третий круг «тысячника» в Индиан-Уэллс. Перед этим 26-летняя теннисистка дошла до четвертьфинала в Остине.

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    В прошлом году Доулхайд выиграла лишь три из семи матчей на грунте, но при этом именно в Мадриде она прошла два раунда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Аванесян в этом матче можно поставить за 1.59, победу Доулхайд букмекеры предлагают за 2.38.

    Прогноз: Элина дважды обыграла Кэролайн в прошлом году — сначала на траве в Бирминге, а потом на харде в Пекине. Скорее всего, теперь Аванесян добавит к этому победу над Доулхайд на грунте.

    Рекомендуемая ставка: победа Аванесян в двух сетах за 2.39.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Аванесян — Доулхайд?

    Матч Аванесян — Доулхайд состоится 22 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Аванесян — Доулхайд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Аванесян в двух сетах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Аванесян — Доулхайд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Аванесян в двух сетах» с коэффициентом у букмекеров 2.39.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Аванесян — Доулхайд?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Аванесян — Доулхайд?

    Коэффициенты букмекеров: на Аванесян в этом матче можно поставить за 1.59, победу Доулхайд букмекеры предлагают за 2.38.

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    Аванесян — Доулхайд: прогноз и ставка за 2.39, статистика, коэффициенты матча 22.04.202512:00. Аванесян продлит серию побед над Доулхайд?
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