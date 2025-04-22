Аванесян — Доулхайд. Ставка (к. 2.39) и прогноз на турнир в Мадриде 22 апреля 2025 года

Армянка Элина Аванесян сыграет против американки Кэролайн Доулхайд в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 22 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аванесян — Доулхайд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Аванесян

В этом году Элина пока не успела поиграть на грунте, но, если судить по прошлому сезону, от нее вполне стоит ожидать неплохих результатов.

В 2024-м армянская теннисистка провела на этом покрытии 18 матчей — одержала 11 побед и потерпела семь поражений.

Аванесян дошла до четвертого круга на Ролан Гаррос, а потом добралась до финала в Яссах (Румыния), где проиграла Мирре Андреевой.

Интересно, что в 2023-м она тоже выиграла три матча на Открытом чемпионате Франции.

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне Аванесян не смогла пройти первый круг только на Australian Open.

При этом Элина дошла до полуфинала в австралийском Хобарте и мексиканской Мериде, а также выиграла два матча в Брисбене.

Доулхайд

У Кэролайн уже есть два матча на грунте в этом году.

В начале апреля американка прошла один раунд на домашнем «пятисотнике» в Чарлстоне — после победы над Элизабеттой Коччаретто проиграла Мэдисон Киз.

В текущем сезоне лучшим результатом Доулхайд пока остается выход в третий круг «тысячника» в Индиан-Уэллс. Перед этим 26-летняя теннисистка дошла до четвертьфинала в Остине.

В прошлом году Доулхайд выиграла лишь три из семи матчей на грунте, но при этом именно в Мадриде она прошла два раунда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Аванесян в этом матче можно поставить за 1.59, победу Доулхайд букмекеры предлагают за 2.38.

Прогноз: Элина дважды обыграла Кэролайн в прошлом году — сначала на траве в Бирминге, а потом на харде в Пекине. Скорее всего, теперь Аванесян добавит к этому победу над Доулхайд на грунте.

Рекомендуемая ставка: победа Аванесян в двух сетах за 2.39.