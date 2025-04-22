Аванесян — Доулхайд. Ставка (к. 2.39) и прогноз на турнир в Мадриде 22 апреля 2025 года

Аванесян
В этом году Элина пока не успела поиграть на грунте, но, если судить по прошлому сезону, от нее вполне стоит ожидать неплохих результатов.
В 2024-м армянская теннисистка провела на этом покрытии 18 матчей — одержала 11 побед и потерпела семь поражений.
Аванесян дошла до четвертого круга на Ролан Гаррос, а потом добралась до финала в Яссах (Румыния), где проиграла Мирре Андреевой.
Интересно, что в 2023-м она тоже выиграла три матча на Открытом чемпионате Франции.
В текущем сезоне Аванесян не смогла пройти первый круг только на Australian Open.
При этом Элина дошла до полуфинала в австралийском Хобарте и мексиканской Мериде, а также выиграла два матча в Брисбене.
Доулхайд
У Кэролайн уже есть два матча на грунте в этом году.
В начале апреля американка прошла один раунд на домашнем «пятисотнике» в Чарлстоне — после победы над Элизабеттой Коччаретто проиграла Мэдисон Киз.
В текущем сезоне лучшим результатом Доулхайд пока остается выход в третий круг «тысячника» в Индиан-Уэллс. Перед этим 26-летняя теннисистка дошла до четвертьфинала в Остине.
В прошлом году Доулхайд выиграла лишь три из семи матчей на грунте, но при этом именно в Мадриде она прошла два раунда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Аванесян в этом матче можно поставить за 1.59, победу Доулхайд букмекеры предлагают за 2.38.
Прогноз: Элина дважды обыграла Кэролайн в прошлом году — сначала на траве в Бирминге, а потом на харде в Пекине. Скорее всего, теперь Аванесян добавит к этому победу над Доулхайд на грунте.
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Рекомендуемая ставка: победа Аванесян в двух сетах за 2.39.