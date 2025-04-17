Россиянин Карен Хачанов сыграет против испанца Хауме Муньяра во втором круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Муньяр — Хачанов, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Муньяр

Хауме в стартовом матче одержал волевую победу над американцем Фрэнсисом Тиафо — 2:6, 7:5, 6:1.

В этом году испанец удивил всех своими результатами на харде.

В январе Муньяр дошел до полуфинала в Гонконге, в феврале добрался до этой стадии на «пятисотнике» в Далласе, а в марте прошел два раунда в Майами.

При этом во втором круге американского «Мастерса» Муньяр легко переиграл Даниила Медведева (6:2, 6:3).

Прогнозы на теннис

Но на грунте, на своем основном покрытии, Муньяр выиграл только два матча из пяти. Ранее в этом месяце он не прошел первый круг в Марракеше и уступил Даниэлю Альтмайеру на старте квалификации в Монте-Карло.

Хачанов

Карен в первом круге выиграл у британца Кэмерона Норри — 6:7, 6:4, 6:3.

В первой партии россиянин сначала не взял свою подачу при счете 5:4, а потом неудачно провел тай-брейк.

Второй сет тоже получился нервным, а в решающем Хачанов почти не ошибался, забрав все геймы на своей подаче и сделав брейк при счете 4:3.

Но сейчас важно обратить внимание на один любопытный факт: после Открытого чемпионата Австралии Хачанов еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Муньяра в этом матче можно поставить за 2.12, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.72.

Прогноз: Карену снова достался непростой соперник, которого ко всему прочему будут активно поддерживать трибуны. Скорее всего, в этом матче российскому теннисисту тоже придется провести больше 20 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.94.