ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Урал»Был ли сговор? Камбэк «Урала» против «Нефтехимика» вызвал подозрение у РФС Боруссия — Барселона«Барселона» дрожала, но прошла в полуфинал. Хет-трик Гирасси не спас «Боруссию» Александр ВолкановскиВолкановски и Евлоев, Гейджи vs Пимблетт — какие бои имеют смысл после UFC 314?
    Все новости спорта

    Хачанову хватит двух сетов для победы над Муньяром?

    Муньяр — Хачанов. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Барселоне 17 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Карен Хачанов Прогнозы на Хауме Муньяр
    Прогноз и ставки на Муньяр — Хачанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против испанца Хауме Муньяра во втором круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Муньяр — Хачанов, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Барселона. Мужчины 17 Апреля 2025 года

    Хауме Мунар

  • Испания
    •  Хауме Мунар 12:00 Карен Хачанов

    Карен Хачанов

  • Россия
    •

    Муньяр

    Хауме в стартовом матче одержал волевую победу над американцем Фрэнсисом Тиафо — 2:6, 7:5, 6:1.

    В этом году испанец удивил всех своими результатами на харде.

    В январе Муньяр дошел до полуфинала в Гонконге, в феврале добрался до этой стадии на «пятисотнике» в Далласе, а в марте прошел два раунда в Майами.

    При этом во втором круге американского «Мастерса» Муньяр легко переиграл Даниила Медведева (6:2, 6:3).

    Прогнозы на теннис

    Но на грунте, на своем основном покрытии, Муньяр выиграл только два матча из пяти. Ранее в этом месяце он не прошел первый круг в Марракеше и уступил Даниэлю Альтмайеру на старте квалификации в Монте-Карло.

    Хачанов

    Карен в первом круге выиграл у британца Кэмерона Норри — 6:7, 6:4, 6:3.

    В первой партии россиянин сначала не взял свою подачу при счете 5:4, а потом неудачно провел тай-брейк.

    Второй сет тоже получился нервным, а в решающем Хачанов почти не ошибался, забрав все геймы на своей подаче и сделав брейк при счете 4:3.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Но сейчас важно обратить внимание на один любопытный факт: после Открытого чемпионата Австралии Хачанов еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Муньяра в этом матче можно поставить за 2.12, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.72.

    Прогноз: Карену снова достался непростой соперник, которого ко всему прочему будут активно поддерживать трибуны. Скорее всего, в этом матче российскому теннисисту тоже придется провести больше 20 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.94.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Муньяр — Хачанов?

    Матч Муньяр — Хачанов состоится 17 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Муньяр — Хачанов?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Какую сделать ставку на матч Муньяр — Хачанов?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.94.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Муньяр — Хачанов?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Муньяр — Хачанов?

    Коэффициенты букмекеров: на Муньяра в этом матче можно поставить за 2.12, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.72.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.49
  • Прогноз на матч Мартинес — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Учижима — Рахимова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Андреева — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Руне — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Мирра Андреева — Эрика Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Циндао Чжуннэн
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Альтмайер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Кайрат — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — МЛ Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.72
  • Прогноз на матч Фетт — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Меджедович — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Муньяр — Хачанов: прогноз и ставка за 1.94, статистика, коэффициенты матча 17.04.202512:00. Хачанову хватит двух сетов для победы над Муньяром?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры