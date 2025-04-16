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    Шелтон и ван де Зандшульп дойдут до решающего тай-брейка?

    Ван де Зандшульп — Шелтон. Ставка (к. 2.27) и прогноз на турнир в Мюнхене 16 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Ван де Зандшульп — Шелтон
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    Бен Шелтон
    Американец Бен Шелтон сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа во втором круге турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 16 апреля, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ван де Зандшульп — Шелтон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Ван де Зандшульп

    Ботик четвертый год подряд выиграл в Мюнхене хотя бы один матч.

    Но есть нюанс: на этот раз он попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации нидерландец проиграл 19-летнему американцу Лернеру Тьена (2:6, 2:6).

    Но зато в первом круге ван де Зандшульп переиграл опытного испанца Роберто Баутисту-Агута — 6:4, 3:6, 6:4.

    Ранее в этом сезоне Ботик выиграл больше одного матча на уровне основной сетки только на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс (во втором круге одержал сенсационную победу над Новаком Джоковичем).

    Прогнозы на теннис

    Ну и еще один любопытный факт: в 2022-м и 2023 году ван де Зандшульп дошел в Мюнхене до финала.

    Шелтон

    У Бена в первом круге был тяжелейший матч против Борны Гойо — 4:6, 7:6, 7:6.

    Несмотря на итоговый результат, этот матч стал еще одним подтверждением, что американец по-прежнему не в лучшей форме.

    Во втором сете Шелтон спас два матчбола на тай-брейке, а в решающем при счете 5:6.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Шелтон проиграл в первом круге испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине.

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    После Australian Open, на котором он дошел до полуфинала, Шелтон до сих пор смог выиграть больше одного матча только на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 2.17, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.69.

    Прогноз: судя по первому матчу, от американца не стоит ждать какого-то серьезного прорыва в предстоящей игре. Плюс надо учитывать, что Ботик, как правило, успешно выступает на мюнхенском грунте.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Ван де Зандшульп — Шелтон?

    Матч Ван де Зандшульп — Шелтон состоится 16 апреля 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Ван де Зандшульп — Шелтон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Какую сделать ставку на матч Ван де Зандшульп — Шелтон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.27.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ван де Зандшульп — Шелтон?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Ван де Зандшульп — Шелтон?

    Коэффициенты букмекеров: на ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 2.17, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.69.

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