Американец Бен Шелтон сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа во втором круге турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 16 апреля, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ван де Зандшульп — Шелтон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ван де Зандшульп

Ботик четвертый год подряд выиграл в Мюнхене хотя бы один матч.

Но есть нюанс: на этот раз он попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации нидерландец проиграл 19-летнему американцу Лернеру Тьена (2:6, 2:6).

Но зато в первом круге ван де Зандшульп переиграл опытного испанца Роберто Баутисту-Агута — 6:4, 3:6, 6:4.

Ранее в этом сезоне Ботик выиграл больше одного матча на уровне основной сетки только на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс (во втором круге одержал сенсационную победу над Новаком Джоковичем).

Прогнозы на теннис

Ну и еще один любопытный факт: в 2022-м и 2023 году ван де Зандшульп дошел в Мюнхене до финала.

Шелтон

У Бена в первом круге был тяжелейший матч против Борны Гойо — 4:6, 7:6, 7:6.

Несмотря на итоговый результат, этот матч стал еще одним подтверждением, что американец по-прежнему не в лучшей форме.

Во втором сете Шелтон спас два матчбола на тай-брейке, а в решающем при счете 5:6.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Шелтон проиграл в первом круге испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине.

После Australian Open, на котором он дошел до полуфинала, Шелтон до сих пор смог выиграть больше одного матча только на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 2.17, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.69.

Прогноз: судя по первому матчу, от американца не стоит ждать какого-то серьезного прорыва в предстоящей игре. Плюс надо учитывать, что Ботик, как правило, успешно выступает на мюнхенском грунте.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.