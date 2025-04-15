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    Коболли воспользуется проблемами Шевченко?

    Коболли — Шевченко. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Мюнхене 15 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Коболли — Шевченко
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    Флавио Коболли
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против итальянца Флавио Коболли в первом круге турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 15 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Шевченко, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мюнхен. Мужчины 15 Апреля 2025 года

    Флавио Коболли

  • Италия
    •  Флавио Коболли 11:00 Александр Шевченко

    Александр Шевченко

  • Россия
    •

    Коболли

    Флавио провалил первые три месяца, но сейчас об этом уже нет смысла вспоминать, поскольку на грунте он сразу выиграл титул.

    В начале апреля Коболли стал чемпионом турнира в Бухаресте, благодаря чему вернулся в топ-40.

    Интересно, что перед этим он проиграл на старте семи турниров ATP подряд.

    В столице Румынии Флавио выиграл у Ришара Гаске, Филипа Мисолича, Дамира Джумхура и Себастьяна Баэса (6:4, 6:4).

    Прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Коболли в первом круге легко переиграл Душана Лайовича, а во втором уступил Артуру Фису.

    Шевченко

    Саша не смог пройти квалификацию, но все же попал в основную сетку как лаки-лузер.

    В отборе представитель Казахстана сначала выиграл у австралийца Ринки Хиджикаты, а потом уступил хорвату Борне Гойо.

    В текущем сезоне у Шевченко пока ужасный баланс — семь побед и 14 поражений.

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    Ну и самое интересное: в этом году Шевченко до сих пор выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 1.33, победу Шевченко букмекеры предлагают за 3.32.

    Прогноз: сложно сказать, что случилось, но такое ощущение, что черная полоса Шевченко будет продолжаться еще не один месяц. Возможно, это совпадение, но спад начался приблизительно в тот момент, когда стало известно о его расставании с российской теннисисткой Анастасией Потаповой. Вряд ли у итальянца будут проблемы в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: победа Коболли в двух сетах за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Коболли — Шевченко?

    Матч Коболли — Шевченко состоится 15 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Коболли — Шевченко?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Коболли в двух сетах.

    Какую сделать ставку на матч Коболли — Шевченко?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Коболли в двух сетах» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Коболли — Шевченко?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Коболли — Шевченко?

    Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 1.33, победу Шевченко букмекеры предлагают за 3.32.

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