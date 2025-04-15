Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против итальянца Флавио Коболли в первом круге турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 15 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Шевченко, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Коболли

Флавио провалил первые три месяца, но сейчас об этом уже нет смысла вспоминать, поскольку на грунте он сразу выиграл титул.

В начале апреля Коболли стал чемпионом турнира в Бухаресте, благодаря чему вернулся в топ-40.

Интересно, что перед этим он проиграл на старте семи турниров ATP подряд.

В столице Румынии Флавио выиграл у Ришара Гаске, Филипа Мисолича, Дамира Джумхура и Себастьяна Баэса (6:4, 6:4).

Прогнозы на теннис

На «Мастерсе» в Монте-Карло Коболли в первом круге легко переиграл Душана Лайовича, а во втором уступил Артуру Фису.

Шевченко

Саша не смог пройти квалификацию, но все же попал в основную сетку как лаки-лузер.

В отборе представитель Казахстана сначала выиграл у австралийца Ринки Хиджикаты, а потом уступил хорвату Борне Гойо.

В текущем сезоне у Шевченко пока ужасный баланс — семь побед и 14 поражений.

Ну и самое интересное: в этом году Шевченко до сих пор выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 1.33, победу Шевченко букмекеры предлагают за 3.32.

Прогноз: сложно сказать, что случилось, но такое ощущение, что черная полоса Шевченко будет продолжаться еще не один месяц. Возможно, это совпадение, но спад начался приблизительно в тот момент, когда стало известно о его расставании с российской теннисисткой Анастасией Потаповой. Вряд ли у итальянца будут проблемы в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: победа Коболли в двух сетах за 1.92.