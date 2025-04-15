Флавио Коболли
Александр Шевченко
Коболли
Флавио провалил первые три месяца, но сейчас об этом уже нет смысла вспоминать, поскольку на грунте он сразу выиграл титул.
В начале апреля Коболли стал чемпионом турнира в Бухаресте, благодаря чему вернулся в топ-40.
Интересно, что перед этим он проиграл на старте семи турниров ATP подряд.
В столице Румынии Флавио выиграл у Ришара Гаске, Филипа Мисолича, Дамира Джумхура и Себастьяна Баэса (6:4, 6:4).
На «Мастерсе» в Монте-Карло Коболли в первом круге легко переиграл Душана Лайовича, а во втором уступил Артуру Фису.
Шевченко
Саша не смог пройти квалификацию, но все же попал в основную сетку как лаки-лузер.
В отборе представитель Казахстана сначала выиграл у австралийца Ринки Хиджикаты, а потом уступил хорвату Борне Гойо.
В текущем сезоне у Шевченко пока ужасный баланс — семь побед и 14 поражений.
Ну и самое интересное: в этом году Шевченко до сих пор выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 1.33, победу Шевченко букмекеры предлагают за 3.32.
Прогноз: сложно сказать, что случилось, но такое ощущение, что черная полоса Шевченко будет продолжаться еще не один месяц. Возможно, это совпадение, но спад начался приблизительно в тот момент, когда стало известно о его расставании с российской теннисисткой Анастасией Потаповой. Вряд ли у итальянца будут проблемы в предстоящем матче.
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Рекомендуемая ставка: победа Коболли в двух сетах за 1.92.