Маттео Арнальди
Себастьян Корда
Арнальди
Маттео в этом сезоне провел пока лишь один матч на грунте.
Итальянец неудачно выступил на «Мастерсе» в Монте-Карло, проиграв в первом круге 38-летнему французу Ришару Гаске.
Но по одной игре точно не стоит делать выводов.
В прошлом году Арнальди тоже проиграл на старте «тысячника» на Лазурном берегу, но зато потом дошел до четвертьфинала в Барселоне.
Еще одним серьезным результатом Арнальди на грунте в 2024-м стал выход в четвертый круг Ролан Гаррос.
Корда
Себастьян тоже провел первый матч на грунте в Монте-Карло.
Как и Арнальди, американец не смог пройти во второй раунд, уступив чеху Иржи Легечке.
Зато в конце марта Корда дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами. Прежде чем проиграть Новаку Джоковичу, он остановил Стефаноса Циципаса и Гаэля Монфиса.
Но также стоит признать, что в этом сезоне у Корды пока было слишком мало хороших матчей.
В 2025-м Корда до сих пор сыграл лишь 12 матчей. На этом отрезке у него шесть побед и столько же поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 1.88, победу Корды букмекеры предлагают за 1.92.
Прогноз: здесь действительно сложно спрогнозировать, кто выйдет в следующий раунд, но при этом логично предположить, что итальянец и американец проведут напряженный матч, в котором будет не менее 20 геймов.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.94.