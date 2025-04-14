Американец Себастьян Корда сыграет против итальянца Маттео Арнальди в первом круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Арнальди — Корда, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Арнальди

Маттео в этом сезоне провел пока лишь один матч на грунте.

Итальянец неудачно выступил на «Мастерсе» в Монте-Карло, проиграв в первом круге 38-летнему французу Ришару Гаске.

Но по одной игре точно не стоит делать выводов.

В прошлом году Арнальди тоже проиграл на старте «тысячника» на Лазурном берегу, но зато потом дошел до четвертьфинала в Барселоне.

Прогнозы на теннис

Еще одним серьезным результатом Арнальди на грунте в 2024-м стал выход в четвертый круг Ролан Гаррос.

Корда

Себастьян тоже провел первый матч на грунте в Монте-Карло.

Как и Арнальди, американец не смог пройти во второй раунд, уступив чеху Иржи Легечке.

Зато в конце марта Корда дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами. Прежде чем проиграть Новаку Джоковичу, он остановил Стефаноса Циципаса и Гаэля Монфиса.

Но также стоит признать, что в этом сезоне у Корды пока было слишком мало хороших матчей.

В 2025-м Корда до сих пор сыграл лишь 12 матчей. На этом отрезке у него шесть побед и столько же поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 1.88, победу Корды букмекеры предлагают за 1.92.

Прогноз: здесь действительно сложно спрогнозировать, кто выйдет в следующий раунд, но при этом логично предположить, что итальянец и американец проведут напряженный матч, в котором будет не менее 20 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.94.