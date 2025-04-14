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    Корда и Арнальди дойдут до решающего тай-брейка?

    Арнальди — Корда. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Барселоне 14 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Арнальди — Корда
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    Себастьян Корда
    Американец Себастьян Корда сыграет против итальянца Маттео Арнальди в первом круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Арнальди — Корда, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Барселона. Мужчины 14 Апреля 2025 года

    Маттео Арнальди

  • Италия
    •  Маттео Арнальди 11:00 Себастьян Корда

    Себастьян Корда

  • США
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    Арнальди

    Маттео в этом сезоне провел пока лишь один матч на грунте.

    Итальянец неудачно выступил на «Мастерсе» в Монте-Карло, проиграв в первом круге 38-летнему французу Ришару Гаске.

    Но по одной игре точно не стоит делать выводов.

    В прошлом году Арнальди тоже проиграл на старте «тысячника» на Лазурном берегу, но зато потом дошел до четвертьфинала в Барселоне.

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    Еще одним серьезным результатом Арнальди на грунте в 2024-м стал выход в четвертый круг Ролан Гаррос.

    Корда

    Себастьян тоже провел первый матч на грунте в Монте-Карло.

    Как и Арнальди, американец не смог пройти во второй раунд, уступив чеху Иржи Легечке.

    Зато в конце марта Корда дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами. Прежде чем проиграть Новаку Джоковичу, он остановил Стефаноса Циципаса и Гаэля Монфиса.

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    Но также стоит признать, что в этом сезоне у Корды пока было слишком мало хороших матчей.

    В 2025-м Корда до сих пор сыграл лишь 12 матчей. На этом отрезке у него шесть побед и столько же поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 1.88, победу Корды букмекеры предлагают за 1.92.

    Прогноз: здесь действительно сложно спрогнозировать, кто выйдет в следующий раунд, но при этом логично предположить, что итальянец и американец проведут напряженный матч, в котором будет не менее 20 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.94.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Арнальди — Корда?

    Матч Арнальди — Корда состоится 14 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Арнальди — Корда?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Какую сделать ставку на матч Арнальди — Корда?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.94.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Арнальди — Корда?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Арнальди — Корда?

    Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 1.88, победу Корды букмекеры предлагают за 1.92.

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    Арнальди — Корда: прогноз и ставка за 1.94, статистика, коэффициенты матча 14.04.202512:00. Корда и Арнальди дойдут до решающего тай-брейка?
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