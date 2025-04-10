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    Сможет ли Димитров тормознуть обидчика Джоковича?

    Табило — Димитров. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 10 апреля 2025 года

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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против чилийца Алехандро Табило в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Табило — Димитров, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 10 Апреля 2025 года

    Алехандро Табило

  • Чили
    •  Алехандро Табило 17:00 Григор Димитров

    Григор Димитров

  • Болгария
    •

    Табило

    Алехандро стал автором пока что главной сенсации на этой неделе.

    Во втором круге чилийский теннисист дерзко тормознул Новака Джоковича, у которого, похоже, снова проблемы с мотивацией.

    Табило хватило двух сетов для победы над бывшей первой ракеткой мира — 6:3, 6:4.

    Для латиноамериканца это уже вторая победа над Джоковичем. В прошлом году он разгромил серба на «Мастерсе» в Риме.

    В первом раунде текущего турнира Табило с трудом выиграл у 40-летнего швейцарца Стэна Вавринки — 1:6, 7:5, 7:5.

    Прогнозы на теннис

    Ну и еще один любопытный факт: до этой недели Табило в текущем сезоне выиграл лишь два матча на уровне основной сетки ATP.

    Димитров

    Григору, в отличие от большинства других участников третьего раунда, досталась не самая сложная сетка в начале турнира.

    В стартовом матче болгарский теннисист выиграл у чилийца Николаса Харри — 6:3, 6:4.

    После этого Димитров создал небольшую интригу в матче против 255-й ракетки мира Валентена Вашеро — 4:6, 6:3, 6:1.

    Димитров прошел не менее двух раундов на третьем турнире подряд.

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    В марте бывшая третья ракетка мира выиграл два матча в Индиан-Уэллс и дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Майами.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Табило в этом матче можно поставить за 2.77, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.44.

    Прогноз: ставить против чилийца после его классной победы над Джоковичем — не самая лучшая идея. В прошлом году Димитров с трудом выиграл у Табило на харде в Майами — 6:7, 7:6, 6:2. Скорее всего, в предстоящем матче они тоже устроят не менее напряженные разборки.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.

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