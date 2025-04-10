Алехандро Табило
Григор Димитров
Табило
Алехандро стал автором пока что главной сенсации на этой неделе.
Во втором круге чилийский теннисист дерзко тормознул Новака Джоковича, у которого, похоже, снова проблемы с мотивацией.
Табило хватило двух сетов для победы над бывшей первой ракеткой мира — 6:3, 6:4.
Для латиноамериканца это уже вторая победа над Джоковичем. В прошлом году он разгромил серба на «Мастерсе» в Риме.
В первом раунде текущего турнира Табило с трудом выиграл у 40-летнего швейцарца Стэна Вавринки — 1:6, 7:5, 7:5.
Ну и еще один любопытный факт: до этой недели Табило в текущем сезоне выиграл лишь два матча на уровне основной сетки ATP.
Димитров
Григору, в отличие от большинства других участников третьего раунда, досталась не самая сложная сетка в начале турнира.
В стартовом матче болгарский теннисист выиграл у чилийца Николаса Харри — 6:3, 6:4.
После этого Димитров создал небольшую интригу в матче против 255-й ракетки мира Валентена Вашеро — 4:6, 6:3, 6:1.
Димитров прошел не менее двух раундов на третьем турнире подряд.
В марте бывшая третья ракетка мира выиграл два матча в Индиан-Уэллс и дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Табило в этом матче можно поставить за 2.77, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.44.
Прогноз: ставить против чилийца после его классной победы над Джоковичем — не самая лучшая идея. В прошлом году Димитров с трудом выиграл у Табило на харде в Майами — 6:7, 7:6, 6:2. Скорее всего, в предстоящем матче они тоже устроят не менее напряженные разборки.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.