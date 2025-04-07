Мариано Навоне
Маттео Берреттини
Навоне
Мариано впервые в карьере сыграет в основной сетке «тысячника» на Лазурном берегу.
На выходных аргентинец прошел квалификацию — обыграл Чан Хсинг Тсенга и Артура Риндеркнеша.
Интересно, что на минувшей неделе он также успел сыграть на турнире в Бухаресте. Правда, здесь Навоне не впечатлил, уступив во втором круге венгру Мартону Фучовичу.
Для Навоне это уже пятый грунтовый турнир в этом году. В феврале он дошел до четвертьфинала в Буэнос-Айресе и выиграл по одному матчу в Рио-де-Жанейро и Сантьяго.
Берреттини
Маттео в этом сезоне пока ни разу не играл на грунте.
На минувшей неделе итальянец отказался от защиты титула в Марракеше. На этот раз он решил сосредоточиться на подготовке к «Мастерсу» в Монте-Карло.
В прошлом году Берреттини не прошел первый круг, проиграв Миомиру Кецмановичу через несколько дней после победы на турнире в Марокко.
В 2024-м Берреттини выиграл три титула на грунте — в июле он стал чемпионом в Гштаде и Кицбюэле.
Лучшим результатом Маттео в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал на «Мастерсе» в Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Навоне в этом матче можно поставить за 2.50, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.53.
Прогноз: в прошлом году у Берреттини был непростой матч против Навоне в Марракеше — 6:7, 6:3, 6:2. Скорее всего, не менее напряженной будет и предстоящая встреча. На грунте аргентинец действительно не самый приятный соперник.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.