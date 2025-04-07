ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Хусаинов«Карасёв — лучший наш судья, он как кремень». Хусаинов — о российском футболе, руке Марадоны и знакомстве с Липпи Ростов – Спартак«Спартак» разгромил «Ростов» в меньшинстве и вышел на второе место в РПЛ Карлос Алькарас«Мастерс» в Монте-Карло: Алькарас попытается развеять сомнения, а Циципас защитить титул
    Все новости спорта

    Сможет ли Берреттини обыграть Навоне?

    Навоне — Берреттини. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 7 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Маттео Берреттини
    Прогноз и ставки на Навоне — Берреттини
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маттео Берреттини
    Итальянец Маттео Берреттини сыграет против аргентинца Мариано Навоне в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Навоне — Берреттини, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 07 Апреля 2025 года

    Мариано Навоне

  • Аргентина
    •  Мариано Навоне 15:00 Маттео Берреттини

    Маттео Берреттини

  • Италия
    •

    Навоне

    Мариано впервые в карьере сыграет в основной сетке «тысячника» на Лазурном берегу.

    На выходных аргентинец прошел квалификацию — обыграл Чан Хсинг Тсенга и Артура Риндеркнеша.

    Интересно, что на минувшей неделе он также успел сыграть на турнире в Бухаресте. Правда, здесь Навоне не впечатлил, уступив во втором круге венгру Мартону Фучовичу.

    Прогнозы на теннис

    Для Навоне это уже пятый грунтовый турнир в этом году. В феврале он дошел до четвертьфинала в Буэнос-Айресе и выиграл по одному матчу в Рио-де-Жанейро и Сантьяго.

    Берреттини

    Маттео в этом сезоне пока ни разу не играл на грунте.

    На минувшей неделе итальянец отказался от защиты титула в Марракеше. На этот раз он решил сосредоточиться на подготовке к «Мастерсу» в Монте-Карло.

    В прошлом году Берреттини не прошел первый круг, проиграв Миомиру Кецмановичу через несколько дней после победы на турнире в Марокко.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    В 2024-м Берреттини выиграл три титула на грунте — в июле он стал чемпионом в Гштаде и Кицбюэле.

    Лучшим результатом Маттео в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал на «Мастерсе» в Майами.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Навоне в этом матче можно поставить за 2.50, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.53.

    Прогноз: в прошлом году у Берреттини был непростой матч против Навоне в Марракеше — 6:7, 6:3, 6:2. Скорее всего, не менее напряженной будет и предстоящая встреча. На грунте аргентинец действительно не самый приятный соперник.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Оттава — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 00:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Детройт — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 00:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бостон — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 01:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Атланта — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Интер Майами — Торонто
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ванкувер — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Легечка — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Гирон — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вавринка — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Юньчаокэтэ — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Монфис — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Альтмайер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Навоне — Берреттини: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 07.04.202515:00. Сможет ли Берреттини обыграть Навоне?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры