Итальянец Маттео Берреттини сыграет против аргентинца Мариано Навоне в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Навоне — Берреттини, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Навоне

Мариано впервые в карьере сыграет в основной сетке «тысячника» на Лазурном берегу.

На выходных аргентинец прошел квалификацию — обыграл Чан Хсинг Тсенга и Артура Риндеркнеша.

Интересно, что на минувшей неделе он также успел сыграть на турнире в Бухаресте. Правда, здесь Навоне не впечатлил, уступив во втором круге венгру Мартону Фучовичу.

Прогнозы на теннис

Для Навоне это уже пятый грунтовый турнир в этом году. В феврале он дошел до четвертьфинала в Буэнос-Айресе и выиграл по одному матчу в Рио-де-Жанейро и Сантьяго.

Берреттини

Маттео в этом сезоне пока ни разу не играл на грунте.

На минувшей неделе итальянец отказался от защиты титула в Марракеше. На этот раз он решил сосредоточиться на подготовке к «Мастерсу» в Монте-Карло.

В прошлом году Берреттини не прошел первый круг, проиграв Миомиру Кецмановичу через несколько дней после победы на турнире в Марокко.

В 2024-м Берреттини выиграл три титула на грунте — в июле он стал чемпионом в Гштаде и Кицбюэле.

Лучшим результатом Маттео в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал на «Мастерсе» в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Навоне в этом матче можно поставить за 2.50, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.53.

Прогноз: в прошлом году у Берреттини был непростой матч против Навоне в Марракеше — 6:7, 6:3, 6:2. Скорее всего, не менее напряженной будет и предстоящая встреча. На грунте аргентинец действительно не самый приятный соперник.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.