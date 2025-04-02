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    Баэс отдаст Диалло не больше трех-четырех геймов?

    Баэс — Диалло. Ставка (к. 2.06) и прогноз на турнир в Бухаресте 2 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Баэс — Диалло
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    Себастьян Баэс
    Аргентинец Себастьян Баэс сыграет против канадца Габриэля Диалло во втором круге турнира в Бухаресте (Румыния). Матч пройдет 2 апреля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Баэс — Диалло, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Баэс

    Себастьян оказался в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    В этом сезоне аргентинский теннисист провел на грунте уже 15 матчей. На данный момент у него 12 побед и три поражения.

    В конце февраля Баэс защитил титул в Рио-де-Жанейро. В финале он спокойно выиграл у француза Александра Мюллера.

    Прогнозы на теннис

    Сразу после этого Баэс остановился в шаге от титула на турнире в Сантьяго, на котором он в прошлом году тоже стал чемпионом. На этот раз 36-я ракетка мира проиграл в решающем матче сербу Ласло Джере.

    Диалло

    Габриэль в первом раунде выиграл у тайваньского теннисистка Чан Хсинг Тсенга — 7:6, 7:6.

    Это был первый матч канадца на грунте в текущем сезоне.

    В прошлом году он выиграл семь из 13-ти матчей на этом покрытии. При этом его лучшим результатом стал выход в основную сетку Ролан Гаррос.

    В 2024-м Диалло пока ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

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    На недавних «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами Диалло не прошел квалификацию, но попал в основную сетку как лаки-лузер. При этом в обоих случаях во втором раунде его остановил француз Артур Фис.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Баэса в этом матче можно поставить за 1.40, победу Диалло букмекеры предлагают за 2.95.

    Прогноз: вряд ли Диалло станет серьезным препятствием для опытного аргентинского грунтовика. Скорее всего, Себастьяну хватит двух сетов для победы над канадцем.

    Рекомендуемая ставка: победа Баэса в двух сетах за 2.06.

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