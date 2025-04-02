Баэс
Себастьян оказался в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.
В этом сезоне аргентинский теннисист провел на грунте уже 15 матчей. На данный момент у него 12 побед и три поражения.
В конце февраля Баэс защитил титул в Рио-де-Жанейро. В финале он спокойно выиграл у француза Александра Мюллера.
Сразу после этого Баэс остановился в шаге от титула на турнире в Сантьяго, на котором он в прошлом году тоже стал чемпионом. На этот раз 36-я ракетка мира проиграл в решающем матче сербу Ласло Джере.
Диалло
Габриэль в первом раунде выиграл у тайваньского теннисистка Чан Хсинг Тсенга — 7:6, 7:6.
Это был первый матч канадца на грунте в текущем сезоне.
В прошлом году он выиграл семь из 13-ти матчей на этом покрытии. При этом его лучшим результатом стал выход в основную сетку Ролан Гаррос.
В 2024-м Диалло пока ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки ATP.
На недавних «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами Диалло не прошел квалификацию, но попал в основную сетку как лаки-лузер. При этом в обоих случаях во втором раунде его остановил француз Артур Фис.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Баэса в этом матче можно поставить за 1.40, победу Диалло букмекеры предлагают за 2.95.
Прогноз: вряд ли Диалло станет серьезным препятствием для опытного аргентинского грунтовика. Скорее всего, Себастьяну хватит двух сетов для победы над канадцем.
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Рекомендуемая ставка: победа Баэса в двух сетах за 2.06.