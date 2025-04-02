Екатерина Александрова
Энн Ли
Александрова
Серия поражений Екатерины составляет уже четыре матча.
В середине февраля российская теннисистка проиграла американке Аманде Анисимовой в полуфинале турнира в Дохе.
После этого Александрова не выиграла ни одного матча в Дубае, Индиан-Уэллс и Майами, уступив Веронике Кудерметовой, Полине Кудерметовой и Магде Линетт соответственно.
В принципе, спад Александровой, которая в начале февраля выиграла «пятисотник» в австрийском Линце, не стал сюрпризом.
Также добавим, что в прошлом году Александрова выиграла лишь один из восьми матчей на грунте.
Ли
Энн в первом раунде одержала победу над россиянкой Анной Блинковой — 6:4, 6:3.
Американка прервала серию из четырех поражений, которая началась на турнире в Сингапуре, где она проиграла в финале бельгийке Элизе Мертенс.
В Дубае Ли не прошла квалификацию, а на «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майами уступила в первом круге. В этих матчах ее соперницами были Эва Лис, Ирина-Камелия Бегу и Тейлор Таунсенд.
В этом сезоне Энн смогла пройти дальше второго круга только на одном турнире.
В прошлом году Ли провела на грунте больше 30 матчей — одержала 22 победы и девять раз проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.57, победу Ли букмекеры предлагают за 2.40.
Прогноз: сложно сказать, какой у Екатерины в этом году настрой на грунтовые турниры, поэтому оптимальным вариантом здесь будет ставка без учета исхода. Но даже если с мотивацией все в порядке, легко все равно не будет, поскольку американка довольно комфортно чувствует себя на грунте.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.96.