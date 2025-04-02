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    Сможет ли Александрова прервать серию поражений?

    Александрова — Ли. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Чарлстоне 2 апреля 2025 года

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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Энн Ли во втором круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 2 апреля, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Ли, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Чарльстон. Женщины 02 Апреля 2025 года

    Екатерина Александрова

  • Россия
    •  Екатерина Александрова 19:30 Энн Ли

    Энн Ли

  • США
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    Александрова

    Серия поражений Екатерины составляет уже четыре матча.

    В середине февраля российская теннисистка проиграла американке Аманде Анисимовой в полуфинале турнира в Дохе.

    После этого Александрова не выиграла ни одного матча в Дубае, Индиан-Уэллс и Майами, уступив Веронике Кудерметовой, Полине Кудерметовой и Магде Линетт соответственно.

    В принципе, спад Александровой, которая в начале февраля выиграла «пятисотник» в австрийском Линце, не стал сюрпризом.

    Прогнозы на теннис

    Также добавим, что в прошлом году Александрова выиграла лишь один из восьми матчей на грунте.

    Ли

    Энн в первом раунде одержала победу над россиянкой Анной Блинковой — 6:4, 6:3.

    Американка прервала серию из четырех поражений, которая началась на турнире в Сингапуре, где она проиграла в финале бельгийке Элизе Мертенс.

    В Дубае Ли не прошла квалификацию, а на «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майами уступила в первом круге. В этих матчах ее соперницами были Эва Лис, Ирина-Камелия Бегу и Тейлор Таунсенд.

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    В этом сезоне Энн смогла пройти дальше второго круга только на одном турнире.

    В прошлом году Ли провела на грунте больше 30 матчей — одержала 22 победы и девять раз проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.57, победу Ли букмекеры предлагают за 2.40.

    Прогноз: сложно сказать, какой у Екатерины в этом году настрой на грунтовые турниры, поэтому оптимальным вариантом здесь будет ставка без учета исхода. Но даже если с мотивацией все в порядке, легко все равно не будет, поскольку американка довольно комфортно чувствует себя на грунте.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.96.

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    Александрова — Ли: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 02.04.202519:30. Сможет ли Александрова прервать серию поражений?
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