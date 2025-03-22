Зверев
Саша просто ужасно провел первые два месяца после Открытого чемпионата Австралии.
По правде, для многих спад немецкого теннисиста стал большой неожиданностью.
После мэйджора в Мельбурне, на котором он дошел до финала, лучшим результатом Зверева пока остается выход в четвертьфинал грунтового «пятисотника» в Рио-де-Жанейро.
На «пятисотнике» в Акапулько Зверев проиграл во втором круге 19-летнему американцу Лернеру Тьену (3:6, 4:6).
Еще одним разочарованием стало поражение от Таллона Грикспора в Индиан-Уэллс. На этом турнире Зверев не прошел ни одного раунда.
Также добавим, что в прошлом сезоне Зверев добрался в Майами до полуфинала.
Фирнли
Британский теннисист тем временем провел уже три матча в Майами.
Сначала Джейкоб прошел квалификацию — спокойно обыграл Тайса Бугарда и Тристана Бойера.
В первом круге у Фирнли был непростой матч против француза Бенжамена Бонзи — 7:6, 2:6, 6:4.
Лучшим результатом Фирнли в этом году пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии. В Мельбурне он одержал победы над Ником Кирьосом и Артуром Казо.
В Индиан-Уэллс 23-летний британец проиграл в стартовом матче бразильцу Жоао Фонсеке — 2:6, 6:1, 3:6.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.16, победу Фирнли букмекеры предлагают за 5.10.
Прогноз: в январе Саша выиграл у Джейкоба в третьем круге Australian Open со счетом 6:3, 6:4, 6:4. Британец неплохо сопротивлялся, но в ключевых моментах все равно играл заметно хуже. Скорее всего, так же будет и в предстоящем матче.
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Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 19,5 за 1.88.