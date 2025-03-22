Немец Александр Зверев сыграет против британца Джейкоба Фирнли во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 22 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Фирнли, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Зверев

Саша просто ужасно провел первые два месяца после Открытого чемпионата Австралии.

По правде, для многих спад немецкого теннисиста стал большой неожиданностью.

После мэйджора в Мельбурне, на котором он дошел до финала, лучшим результатом Зверева пока остается выход в четвертьфинал грунтового «пятисотника» в Рио-де-Жанейро.

На «пятисотнике» в Акапулько Зверев проиграл во втором круге 19-летнему американцу Лернеру Тьену (3:6, 4:6).

Еще одним разочарованием стало поражение от Таллона Грикспора в Индиан-Уэллс. На этом турнире Зверев не прошел ни одного раунда.

Прогнозы на теннис

Также добавим, что в прошлом сезоне Зверев добрался в Майами до полуфинала.

Фирнли

Британский теннисист тем временем провел уже три матча в Майами.

Сначала Джейкоб прошел квалификацию — спокойно обыграл Тайса Бугарда и Тристана Бойера.

В первом круге у Фирнли был непростой матч против француза Бенжамена Бонзи — 7:6, 2:6, 6:4.

Лучшим результатом Фирнли в этом году пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии. В Мельбурне он одержал победы над Ником Кирьосом и Артуром Казо.

В Индиан-Уэллс 23-летний британец проиграл в стартовом матче бразильцу Жоао Фонсеке — 2:6, 6:1, 3:6.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.16, победу Фирнли букмекеры предлагают за 5.10.

Прогноз: в январе Саша выиграл у Джейкоба в третьем круге Australian Open со счетом 6:3, 6:4, 6:4. Британец неплохо сопротивлялся, но в ключевых моментах все равно играл заметно хуже. Скорее всего, так же будет и в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 19,5 за 1.88.