Эмма Наварро
Эмма Радукану
Наварро
Эмма попала в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.
Ранее в этом сезоне американка провела 17 матчей — одержала 11 побед и шесть раз проиграла.
Главным достижением Наварро в 2025-м пока что остается победа в Мериде.
Примечательно, что в финале мексиканского «пятисотника» она обыграла колумбийку Эмилиану Аранго со счетом 6:0, 6:0.
Еще одним серьезным успехом стал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Правда, в 1/4-й Эмма без шансов уступила Ига Свентек (1:6, 2:6).
На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс Наварро проиграла в третьем круге хорватке Донне Векич.
Радукану
Эмма, вопреки опасениям на фоне недавних провалов, спокойно прошла первый раунд.
Чемпионка US Open-2021 разгромила японку Саяку Исии — 6:2, 6:1.
Буквально несколько дней назад стало известно, что Радукану сменила тренера. С предыдущим она проработала всего лишь несколько недель.
В текущем сезоне Радукану смогла выиграть больше одного матча только на Открытом чемпионате Австралии. В Мельбурне 22-летняя теннисистка выиграла у Аманды Анисимовой и Екатерины Александровой, после чего уступила Свентек со счетом 1:6, 0:6.
В Сингапуре, Абу-Даби, Дохе и в Индиан-Уэллс Радукану не выиграла ни одного матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Наварро в этом матче можно поставить за 1.53, победу Наварро букмекеры предлагают за 2.50.
Прогноз: на самом интрига здесь практически отсутствует. Вряд ли американка понадобится третий сет для победы над британкой, которая порой допускает просто катастрофическое количество ошибок.
- 2.03Кудерметова — Андреева: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.04Медведев — Муньяр: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 1.96Мухова — Азаренко: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Наварро в двух сетах за 2.27.