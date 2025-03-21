Американка Эмма Наварро сыграет против британки Эммы Радукану во втором круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 21 марта, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Наварро — Радукану, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Наварро

Эмма попала в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Ранее в этом сезоне американка провела 17 матчей — одержала 11 побед и шесть раз проиграла.

Главным достижением Наварро в 2025-м пока что остается победа в Мериде.

Примечательно, что в финале мексиканского «пятисотника» она обыграла колумбийку Эмилиану Аранго со счетом 6:0, 6:0.

Прогнозы на теннис

Еще одним серьезным успехом стал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Правда, в 1/4-й Эмма без шансов уступила Ига Свентек (1:6, 2:6).

На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс Наварро проиграла в третьем круге хорватке Донне Векич.

Радукану

Эмма, вопреки опасениям на фоне недавних провалов, спокойно прошла первый раунд.

Чемпионка US Open-2021 разгромила японку Саяку Исии — 6:2, 6:1.

Буквально несколько дней назад стало известно, что Радукану сменила тренера. С предыдущим она проработала всего лишь несколько недель.

В текущем сезоне Радукану смогла выиграть больше одного матча только на Открытом чемпионате Австралии. В Мельбурне 22-летняя теннисистка выиграла у Аманды Анисимовой и Екатерины Александровой, после чего уступила Свентек со счетом 1:6, 0:6.

В Сингапуре, Абу-Даби, Дохе и в Индиан-Уэллс Радукану не выиграла ни одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Наварро в этом матче можно поставить за 1.53, победу Наварро букмекеры предлагают за 2.50.

Прогноз: на самом интрига здесь практически отсутствует. Вряд ли американка понадобится третий сет для победы над британкой, которая порой допускает просто катастрофическое количество ошибок.

Рекомендуемая ставка: победа Наварро в двух сетах за 2.27.