Исии
Саяка попала сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ей wild card.
В начале января японская теннисистка безуспешно пыталась пробиться в основную сетку Australian Open.
Во всех остальных случаях в этом году Исии играла на турнирах ITF.
Лучшим результатом 19-летней теннисистки в 2025-м пока остается выход в полуфинал турнира в Трнаве (Словакия).
Исии занимает 188-е место в рейтинге WTA.
Радукану
Эмма тем временем провалила все недавние турниры. Сложно сказать, в чем заключается главная проблема, но, похоже, она так и останется звездой одного турнира.
В середине января чемпионка US Open-2021 прошла два раунда на Australian Open — выиграла у Екатерины Александровой и Аманды Анисимовой, после чего уступила Иге Свентек со счетом 1:6, 0:6.
С тех пор Радукану выиграла лишь один матч. На турнире в Дубае британка одержала победу над Марией Саккари.
В Индиан-Уэллс Эмма проиграла в первом круге японке Моюке Утидзиме — 3:6, 2:6.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Исии в этом матче можно поставить за 3.94, победу Радукану букмекеры предлагают за 1.25.
Прогноз: сомневаемся, что Эмма спокойно обыграет 19-летнюю японку. Скорее всего, британка проведет еще один невыразительный матч.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.94.