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    Радукану снова проиграет?

    Исии — Радукану. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Майами 18 марта 2025 года

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    Эмма Радукану
    Британка Эмма Радукану сыграет против японки Саяки Исии в первом круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 18 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Исии — Радукану, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Исии

    Саяка попала сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ей wild card.

    В начале января японская теннисистка безуспешно пыталась пробиться в основную сетку Australian Open.

    Во всех остальных случаях в этом году Исии играла на турнирах ITF.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом 19-летней теннисистки в 2025-м пока остается выход в полуфинал турнира в Трнаве (Словакия).

    Исии занимает 188-е место в рейтинге WTA.

    Радукану

    Эмма тем временем провалила все недавние турниры. Сложно сказать, в чем заключается главная проблема, но, похоже, она так и останется звездой одного турнира.

    В середине января чемпионка US Open-2021 прошла два раунда на Australian Open — выиграла у Екатерины Александровой и Аманды Анисимовой, после чего уступила Иге Свентек со счетом 1:6, 0:6.

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    С тех пор Радукану выиграла лишь один матч. На турнире в Дубае британка одержала победу над Марией Саккари.

    В Индиан-Уэллс Эмма проиграла в первом круге японке Моюке Утидзиме — 3:6, 2:6.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Исии в этом матче можно поставить за 3.94, победу Радукану букмекеры предлагают за 1.25.

    Прогноз: сомневаемся, что Эмма спокойно обыграет 19-летнюю японку. Скорее всего, британка проведет еще один невыразительный матч.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.94.

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    Исии — Радукану: прогноз и ставка за 1.94, статистика, коэффициенты матча 18.03.202518:00. Радукану снова проиграет?
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