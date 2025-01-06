Фернандес
Несмотря на то, что Лейла занимает в рейтинге 31-е место, ей пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.
В отборе теннисистка из Канады не отдала ни одного сета, выиграв у британки Джоди Баррейдж и румынки Ирины-Камелии Бегу.
В конце декабря Фернандес успела провести два матча на командном турнире United Cup: в первом она переиграла хорватку Донну Векич, а во втором уступила Кори Гауфф (3:6, 2:6).
Судя по недавним матчам, Фернандес неплохо подготовилась к сезону. При этом акцентировать внимание на поражении от Гауфф вряд ли стоит, учитывая тот факт, что американка сейчас обыгрывает вообще всех.
Александрова
Екатерина начала новый сезон с неудачного выступления на «пятисотнике» в Брисбене.
В первом же матче российская теннисистка проиграла бывшей второй ракетке мира Онс Жабер — 3:6, 2:6.
Несмотря на то, что Александрова находится в топ-30, она по-прежнему остается максимально непредсказуемой теннисисткой.
Кстати, в прошлом году Александрова дошла в Аделаиде до полуфинала. Пока не похоже на то, что она повторит этот результат, но с учетом ее непредсказуемости произойти может что угодно.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фернандес в этом матче можно поставить за 1.60, победу Александровой букмекеры предлагают за 2.34.
Прогноз: Екатерина выиграла два из трех предыдущих матчей, но сейчас все равно есть смысл не трогать ставки на исход. В том числе из-за того, что Фернандес в последнее время демонстрировала хороший теннис.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.34.