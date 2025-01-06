Россиянка Екатерина Александрова сыграет против канадской теннисистки Лейлы Фернандес в первом круге турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 6 января, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фернандес — Александрова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фернандес

Несмотря на то, что Лейла занимает в рейтинге 31-е место, ей пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.

В отборе теннисистка из Канады не отдала ни одного сета, выиграв у британки Джоди Баррейдж и румынки Ирины-Камелии Бегу.

В конце декабря Фернандес успела провести два матча на командном турнире United Cup: в первом она переиграла хорватку Донну Векич, а во втором уступила Кори Гауфф (3:6, 2:6).

Прогнозы на теннис

Судя по недавним матчам, Фернандес неплохо подготовилась к сезону. При этом акцентировать внимание на поражении от Гауфф вряд ли стоит, учитывая тот факт, что американка сейчас обыгрывает вообще всех.

Александрова

Екатерина начала новый сезон с неудачного выступления на «пятисотнике» в Брисбене.

В первом же матче российская теннисистка проиграла бывшей второй ракетке мира Онс Жабер — 3:6, 2:6.

Несмотря на то, что Александрова находится в топ-30, она по-прежнему остается максимально непредсказуемой теннисисткой.

Кстати, в прошлом году Александрова дошла в Аделаиде до полуфинала. Пока не похоже на то, что она повторит этот результат, но с учетом ее непредсказуемости произойти может что угодно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фернандес в этом матче можно поставить за 1.60, победу Александровой букмекеры предлагают за 2.34.

Прогноз: Екатерина выиграла два из трех предыдущих матчей, но сейчас все равно есть смысл не трогать ставки на исход. В том числе из-за того, что Фернандес в последнее время демонстрировала хороший теннис.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.34.