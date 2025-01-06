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    Александрова проиграет на старте турнира в Аделаиде?

    Фернандес — Александрова. Ставка (к. 2.34) и прогноз на турнир в Аделаиде 6 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фернандес — Александрова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против канадской теннисистки Лейлы Фернандес в первом круге турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 6 января, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фернандес — Александрова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Фернандес

    Несмотря на то, что Лейла занимает в рейтинге 31-е место, ей пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.

    В отборе теннисистка из Канады не отдала ни одного сета, выиграв у британки Джоди Баррейдж и румынки Ирины-Камелии Бегу.

    В конце декабря Фернандес успела провести два матча на командном турнире United Cup: в первом она переиграла хорватку Донну Векич, а во втором уступила Кори Гауфф (3:6, 2:6).

    Прогнозы на теннис

    Судя по недавним матчам, Фернандес неплохо подготовилась к сезону. При этом акцентировать внимание на поражении от Гауфф вряд ли стоит, учитывая тот факт, что американка сейчас обыгрывает вообще всех.

    Александрова

    Екатерина начала новый сезон с неудачного выступления на «пятисотнике» в Брисбене.

    В первом же матче российская теннисистка проиграла бывшей второй ракетке мира Онс Жабер — 3:6, 2:6.

    Несмотря на то, что Александрова находится в топ-30, она по-прежнему остается максимально непредсказуемой теннисисткой.

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    Кстати, в прошлом году Александрова дошла в Аделаиде до полуфинала. Пока не похоже на то, что она повторит этот результат, но с учетом ее непредсказуемости произойти может что угодно.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фернандес в этом матче можно поставить за 1.60, победу Александровой букмекеры предлагают за 2.34.

    Прогноз: Екатерина выиграла два из трех предыдущих матчей, но сейчас все равно есть смысл не трогать ставки на исход. В том числе из-за того, что Фернандес в последнее время демонстрировала хороший теннис.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.34.

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    Фернандес — Александрова: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 06.01.2025. Прогнозы на теннис. Александрова проиграет на старте турнира в Аделаиде?
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