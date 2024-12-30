Немец Александр Зверев сыграет против китайца Чжичжэня Чжана в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чжан — Зверев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Чжан

Китайский теннисист в первом матче на текущем турнире разгромил Тиаго Монтейро — 6:3, 6:0.

Если в первом сете бразилец еще хоть как-то сопротивлялся, то во второй партии китаец просто снес соперника с корта.

Отдельно стоит отметить, что Чжан отдал на своей подаче лишь шесть очков. Конечно, в этом ему сильно помог и Монтейро, но в целом столь мощная игра представителя Поднебесной все равно стало сюрпризом.

Прогнозы на теннис

Чжан прервал серию поражений: после финала домашнего турнира в Ханчжоу он проиграл пять матчей подряд.

Зверев

Саша тем временем тоже неплохо провел первый официальный матч в новом сезоне.

Как и Чжан, немецкий теннисист тоже выиграл у Монтейро. Правда, ему не удалось разгромить южноамериканца — 6:4, 6:4.

Однако Зверев все равно показал очень высокий уровень, особенно на первой подаче (выиграл 91 процент очков).

В 2024 сборная Германии вместе со Зверевым стала победителем United Cup. Теперь Саша и его команда наверняка постараются защитить титул.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чжана в этом матче можно поставить 5.60, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.14.

Прогноз: в середине минувшего сезона Саша выиграла у Чжичжэня на грунте в Гамбурге со счетом 6:4, 6:3. Скорее всего, в предстоящем матче он снова подтвердит статус фаворита, но при этом китайцу по силам избежать разгромного поражения.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.