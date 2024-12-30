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    Хватит ли Звереву двух сетов для победы над Чжаном?

    Чжан — Зверев. Ставка (к. 1.92) и прогноз на United Cup 30 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Чжан — Зверев
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против китайца Чжичжэня Чжана в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чжан — Зверев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Чжан

    Китайский теннисист в первом матче на текущем турнире разгромил Тиаго Монтейро — 6:3, 6:0.

    Если в первом сете бразилец еще хоть как-то сопротивлялся, то во второй партии китаец просто снес соперника с корта.

    Отдельно стоит отметить, что Чжан отдал на своей подаче лишь шесть очков. Конечно, в этом ему сильно помог и Монтейро, но в целом столь мощная игра представителя Поднебесной все равно стало сюрпризом.

    Прогнозы на теннис

    Чжан прервал серию поражений: после финала домашнего турнира в Ханчжоу он проиграл пять матчей подряд.

    Зверев

    Саша тем временем тоже неплохо провел первый официальный матч в новом сезоне.

    Как и Чжан, немецкий теннисист тоже выиграл у Монтейро. Правда, ему не удалось разгромить южноамериканца — 6:4, 6:4.

    Однако Зверев все равно показал очень высокий уровень, особенно на первой подаче (выиграл 91 процент очков).

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    В 2024 сборная Германии вместе со Зверевым стала победителем United Cup. Теперь Саша и его команда наверняка постараются защитить титул.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Чжана в этом матче можно поставить 5.60, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.14.

    Прогноз: в середине минувшего сезона Саша выиграла у Чжичжэня на грунте в Гамбурге со счетом 6:4, 6:3. Скорее всего, в предстоящем матче он снова подтвердит статус фаворита, но при этом китайцу по силам избежать разгромного поражения.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.

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    Чжан — Зверев: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 30.12.2024. Прогнозы на теннис. Хватит ли Звереву двух сетов для победы над Чжаном?
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