Швейцарка Белинда Бенчич сыграет против француженки Хлоэ Паке в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч Паке — Бенчич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Паке

Хлоэ завершила прошедший сезон за пределами топ-100 — сейчас она занимает в рейтинге 123-е место.

В 2024-м у французской теннисистки было несколько неплохих результатов на грунте. В начале мая она дошла до финала на турнире WTA 125 в Сен-Мало.

Вскоре после этого Паке прошла два раунда на Открытом чемпионате Франции. В первом круге 30-летняя тенниистка разгромила Диану Шнайдер.

В июле Паке дошла до четвертьфинала в Палермо и до полуфинала в Яссах. Собственно, благодаря этим результатам она и находится недалеко от топ-100.

Прогнозы на теннис

Также добавим, что на харде Паке выступала гораздо хуже. Это явно не ее покрытие.

Бенчич

Белинда тем временем в конце октября вернулась из декрета. Пока что она находится в пятой сотне, но, скорее всего, уже в ближайшие пару месяцев швейцарка значительно улучшит свое положение в рейтинге.

Бенчич успела провести несколько турниров в конце прошедшего сезона. Более того, на одном из них она даже была близка к победе.

На турнире WTA 125 в Анже Бенчич дошла до финала. В решающем матче она уступила американке Алисии Паркс.

В общем, Бенчич вовсю готовилась к новому сезону. По ее словам, она по-прежнему ставит перед собой целью выиграть турнир «Большого шлема».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Паке в этом матче можно поставить за 6.05, победу Бенчич букмекеры предлагают за 1.12.

Прогноз: скорее всего, Белинда начнет сезон с разгромной победы. Француженке будет сложно против максимально мотивированной соперницы.

Рекомендуемая ставка: победа Бенчич с форой по геймам (-6,0) за 1.97.