Паке
Хлоэ завершила прошедший сезон за пределами топ-100 — сейчас она занимает в рейтинге 123-е место.
В 2024-м у французской теннисистки было несколько неплохих результатов на грунте. В начале мая она дошла до финала на турнире WTA 125 в Сен-Мало.
Вскоре после этого Паке прошла два раунда на Открытом чемпионате Франции. В первом круге 30-летняя тенниистка разгромила Диану Шнайдер.
В июле Паке дошла до четвертьфинала в Палермо и до полуфинала в Яссах. Собственно, благодаря этим результатам она и находится недалеко от топ-100.
Также добавим, что на харде Паке выступала гораздо хуже. Это явно не ее покрытие.
Бенчич
Белинда тем временем в конце октября вернулась из декрета. Пока что она находится в пятой сотне, но, скорее всего, уже в ближайшие пару месяцев швейцарка значительно улучшит свое положение в рейтинге.
Бенчич успела провести несколько турниров в конце прошедшего сезона. Более того, на одном из них она даже была близка к победе.
На турнире WTA 125 в Анже Бенчич дошла до финала. В решающем матче она уступила американке Алисии Паркс.
В общем, Бенчич вовсю готовилась к новому сезону. По ее словам, она по-прежнему ставит перед собой целью выиграть турнир «Большого шлема».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Паке в этом матче можно поставить за 6.05, победу Бенчич букмекеры предлагают за 1.12.
Прогноз: скорее всего, Белинда начнет сезон с разгромной победы. Француженке будет сложно против максимально мотивированной соперницы.
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Рекомендуемая ставка: победа Бенчич с форой по геймам (-6,0) за 1.97.