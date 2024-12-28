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    Бенчич обыграет Паке с разгромным счетом?

    Паке — Бенчич. Ставка(к. 1.97) и прогноз на United Cup 28 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Паке — Бенчич
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    Белинда Бенчич
    Швейцарка Белинда Бенчич сыграет против француженки Хлоэ Паке в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч Паке — Бенчич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Паке

    Хлоэ завершила прошедший сезон за пределами топ-100 — сейчас она занимает в рейтинге 123-е место.

    В 2024-м у французской теннисистки было несколько неплохих результатов на грунте. В начале мая она дошла до финала на турнире WTA 125 в Сен-Мало.

    Вскоре после этого Паке прошла два раунда на Открытом чемпионате Франции. В первом круге 30-летняя тенниистка разгромила Диану Шнайдер.

    В июле Паке дошла до четвертьфинала в Палермо и до полуфинала в Яссах. Собственно, благодаря этим результатам она и находится недалеко от топ-100.

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    Также добавим, что на харде Паке выступала гораздо хуже. Это явно не ее покрытие.

    Бенчич

    Белинда тем временем в конце октября вернулась из декрета. Пока что она находится в пятой сотне, но, скорее всего, уже в ближайшие пару месяцев швейцарка значительно улучшит свое положение в рейтинге.

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    • Бенчич успела провести несколько турниров в конце прошедшего сезона. Более того, на одном из них она даже была близка к победе.

    На турнире WTA 125 в Анже Бенчич дошла до финала. В решающем матче она уступила американке Алисии Паркс.

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    В общем, Бенчич вовсю готовилась к новому сезону. По ее словам, она по-прежнему ставит перед собой целью выиграть турнир «Большого шлема».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Паке в этом матче можно поставить за 6.05, победу Бенчич букмекеры предлагают за 1.12.

    Прогноз: скорее всего, Белинда начнет сезон с разгромной победы. Француженке будет сложно против максимально мотивированной соперницы.

    Рекомендуемая ставка: победа Бенчич с форой по геймам (-6,0) за 1.97.

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    Паке — Бенчич: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 28.12.2024. Прогнозы на теннис. Бенчич обыграет Паке с разгромным счетом?
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