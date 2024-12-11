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    Сможет ли Тихонова обыграть француженку Жакмо?

    Тихонова — Жакмо. Ставка (к. 2.76) и прогноз на турнир в Лиможе 11 декабря 2024 года

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    Анастсия Тихонова
    Россиянка Анастсия Тихонова сыграет против француженки Эльзы Жакмо в первом круге турнира WTA 125 в Лиможе (Франция). Матч пройдет 11 декабря, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тихонова — Жакмо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Тихонова

    Вопреки ожиданиям, Анастасия слабо провела сезон, о чем свидетельствует в том числе ее положение в рейтинге — на данный момент она всего лишь 292-я.

    После мартовского турнира в чешском городе Ржичаны Тихонова выиграла больше одного матча только в американском Эдмонде — здесь она дошла до четвертьфинала.

    На прошлой неделе 23-летняя Тихонова уступила японке Меи Ямагути на старте турнира ITF в Дубае.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит обратить внимание, что российская теннисистка прошла первый круг только на одном из четырех предыдущих турниров.

    Жакмо

    Для Эльзы текущая неделя очень важна в контексте рейтинга. Дело в том, что в Лиможе ей надо защищать очки за прошлогодний финал.

    В 2023-м француженка неожиданно дошла до решающего матча, где уступила испанке Кристине Букше.

    На недавнем турнире в Анже Жакмо кое-как прошла первый круг, после чего проиграла представительнице Андорры Виктории Хименес-Касинцевой.

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    Осенью Эльза смога пройти дальше второго раунда только на скрмном турнире ITF в Братиславе.

    Жакмо занимает 146-е место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Тихонову в этом матче можно поставить за 2.40, победу Жакмо букмекеры предлагают за 1.52.

    Прогноз: обе теннисистки в последнее время выступают не лучшим образом, но, скорее всего, россиянка не справится с 21-летней француженкой.

    Рекомендуемая ставка: победа Жакмо + тотал геймов больше 20,5 2.76.

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    Тихонова — Жакмо: прогноз, ставка (2.76), статистика, коэффициенты матча 11.12.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Тихонова обыграть француженку Жакмо?
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