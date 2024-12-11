Тихонова
Вопреки ожиданиям, Анастасия слабо провела сезон, о чем свидетельствует в том числе ее положение в рейтинге — на данный момент она всего лишь 292-я.
После мартовского турнира в чешском городе Ржичаны Тихонова выиграла больше одного матча только в американском Эдмонде — здесь она дошла до четвертьфинала.
На прошлой неделе 23-летняя Тихонова уступила японке Меи Ямагути на старте турнира ITF в Дубае.
Также стоит обратить внимание, что российская теннисистка прошла первый круг только на одном из четырех предыдущих турниров.
Жакмо
Для Эльзы текущая неделя очень важна в контексте рейтинга. Дело в том, что в Лиможе ей надо защищать очки за прошлогодний финал.
В 2023-м француженка неожиданно дошла до решающего матча, где уступила испанке Кристине Букше.
На недавнем турнире в Анже Жакмо кое-как прошла первый круг, после чего проиграла представительнице Андорры Виктории Хименес-Касинцевой.
Осенью Эльза смога пройти дальше второго раунда только на скрмном турнире ITF в Братиславе.
Жакмо занимает 146-е место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тихонову в этом матче можно поставить за 2.40, победу Жакмо букмекеры предлагают за 1.52.
Прогноз: обе теннисистки в последнее время выступают не лучшим образом, но, скорее всего, россиянка не справится с 21-летней француженкой.
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Рекомендуемая ставка: победа Жакмо + тотал геймов больше 20,5 2.76.