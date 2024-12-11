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    У Захаровой будут проблемы на старте турнира в Лиможе?

    Мансури — Захарова. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Лиможе 11 декабря 2024 года

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    Анастасия Захарова
    Россиянка Анастасия Захарова сыграет против француженки Ясмин Мансури в первом круге турнира WTA 125 в Лиможе (Франция). Матч пройдет 11 декабря, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мансури — Захарова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Мансури

    Французская теннисистка находится всего лишь в четвертой сотне рейтинга — эту неделю она начала в статусе 324-й ракетки мира.

    Мансури попал в основную сетку через квалификацию — в единственном отборочном матче она уверенно переиграла россиянку Екатерину Макарову (6:4, 6:3).

    На недавнем турнире в Анже 23-летняя Мансури не прошла первый раунд, проиграв Эльзе Жакмо. При этом здесь она попала в основу только как лаки-лузер.

    Прогнозы на теннис

    Также важно отметить, что свои лучшие результаты в этом году Ясмин показала на небольших турнирах ITF.

    Захарова

    Анастасия тем временем стремится завершить год в топ-100. Долгожданный дебют может случиться уже на этой неделе — сейчас она 112-я.

    На прошлой неделе российская теннисистка неудачно выступила в Анже. Уже в первом круге она сенсационно проиграла Мариам Болквадзе (5:7, 3:6) из Грузии.

    Зато в начале ноября Захарова дошла до четвертьфинала на турнире WTA 250 в Гонконге.

    Во втором раунде она переиграла Варвару Грачеву, а в следующем матче уступила 23-й ракетке мира британке Кэти Бултер.

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    Кроме того, в октябре 22-летняя Захарова выиграла два турнира ITF — во французском Шербуре и испанском Лес-Франкесес-дель-Вальес.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мансури в этом матче можно поставить за 5.60, победу Захаровой букмекеры предлагают за 1.12.

    Прогноз: все-таки рискнем предположить, что на этот раз у Анастасии не будет проблем с выходом в следующий раунд. Россиянка вполне способна обыграть француженку в рамках двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: победа Захаровой + тотал геймов меньше 19,5 за 1.88.

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    Мансури — Захарова: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 11.12.2024. Прогнозы на теннис. У Захаровой будут проблемы на старте турнира в Лиможе?
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