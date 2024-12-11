Россиянка Анастасия Захарова сыграет против француженки Ясмин Мансури в первом круге турнира WTA 125 в Лиможе (Франция). Матч пройдет 11 декабря, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мансури — Захарова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мансури

Французская теннисистка находится всего лишь в четвертой сотне рейтинга — эту неделю она начала в статусе 324-й ракетки мира.

Мансури попал в основную сетку через квалификацию — в единственном отборочном матче она уверенно переиграла россиянку Екатерину Макарову (6:4, 6:3).

На недавнем турнире в Анже 23-летняя Мансури не прошла первый раунд, проиграв Эльзе Жакмо. При этом здесь она попала в основу только как лаки-лузер.

Прогнозы на теннис

Также важно отметить, что свои лучшие результаты в этом году Ясмин показала на небольших турнирах ITF.

Захарова

Анастасия тем временем стремится завершить год в топ-100. Долгожданный дебют может случиться уже на этой неделе — сейчас она 112-я.

На прошлой неделе российская теннисистка неудачно выступила в Анже. Уже в первом круге она сенсационно проиграла Мариам Болквадзе (5:7, 3:6) из Грузии.

Зато в начале ноября Захарова дошла до четвертьфинала на турнире WTA 250 в Гонконге.

Во втором раунде она переиграла Варвару Грачеву, а в следующем матче уступила 23-й ракетке мира британке Кэти Бултер.

Кроме того, в октябре 22-летняя Захарова выиграла два турнира ITF — во французском Шербуре и испанском Лес-Франкесес-дель-Вальес.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мансури в этом матче можно поставить за 5.60, победу Захаровой букмекеры предлагают за 1.12.

Прогноз: все-таки рискнем предположить, что на этот раз у Анастасии не будет проблем с выходом в следующий раунд. Россиянка вполне способна обыграть француженку в рамках двух сетов.

Рекомендуемая ставка: победа Захаровой + тотал геймов меньше 19,5 за 1.88.