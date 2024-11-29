Аргентинец Федерико Кориа сыграет против бельгийца Киммера Коппеянса в четвертьфинале «челленджера» в Майя (Португалия). Матч пройдет 29 ноября, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Коппеянс — Кориа, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Коппеянс

Киммер впервые после травмы выиграл два подряд матча на «челленджере».

При этом бельгийский теннисист на этй неделе до сих пор не проиграл ни сета, хотя соперники у него были не самые простые.

В первом круге Коппеянс разгромил итальянца Самуэле Руджери (6:4, 6:0), после чего выиграл у испанца Алехандро Моро-Каньяса (6:4, 6:1).

Прогнозы на теннис

Судя по этим матчам, 30-летний Коппеянс находится в оптимальной форме.

Кориа

Аргентинский теннисист на этой неделе до сих пор провел лишь один сет.

В первом круге соперником Федерико стал Жоффрей Бланкано. Француз почти без борьбы отдал первый сет, а вскоре после начала второй партии просто отказался от продолжения борьбы.

После этого Кориа должен был встретиться с Адрианом Андреевым, но болгарин снялся еще до матча.

Судя по недавним турнирам, Кориа сейчас в полном порядке. Ранее в ноябре он дошел до полуфинала в Гуаякиле и Монтевидео и до четвертьфинала в Лиме.

Также стоит отметить, что предстоящий матч стане для 32-летнего Кории уже 80-м на грунте в этом году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коппеянса в этом матче можно поставить за 2.10, победу Кории букмекеры предлагают за 1.67.

Прогноз: ранее у аргентинца никогда не было проблем в матчах с бельгийцем. Но сейчас все-таки надо учитывать, что Коппеянс действительно здорово играет на текущем турнире. Поэтому рискнем предположить, что он сможет навязать борьбу.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.05.