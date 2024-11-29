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    Кориа продлит серию побед над Коппеянсом?

    Коппеянс — Кориа. Ставка (к. 2.05) и прогноз на турнир в Майя 29 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Коппеянс — Кориа
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    Федерико Кориа
    Аргентинец Федерико Кориа сыграет против бельгийца Киммера Коппеянса в четвертьфинале «челленджера» в Майя (Португалия). Матч пройдет 29 ноября, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Коппеянс — Кориа, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Коппеянс

    Киммер впервые после травмы выиграл два подряд матча на «челленджере».

    При этом бельгийский теннисист на этй неделе до сих пор не проиграл ни сета, хотя соперники у него были не самые простые.

    В первом круге Коппеянс разгромил итальянца Самуэле Руджери (6:4, 6:0), после чего выиграл у испанца Алехандро Моро-Каньяса (6:4, 6:1).

    Прогнозы на теннис

    Судя по этим матчам, 30-летний Коппеянс находится в оптимальной форме.

    Кориа

    Аргентинский теннисист на этой неделе до сих пор провел лишь один сет.

    В первом круге соперником Федерико стал Жоффрей Бланкано. Француз почти без борьбы отдал первый сет, а вскоре после начала второй партии просто отказался от продолжения борьбы.

    После этого Кориа должен был встретиться с Адрианом Андреевым, но болгарин снялся еще до матча.

    Судя по недавним турнирам, Кориа сейчас в полном порядке. Ранее в ноябре он дошел до полуфинала в Гуаякиле и Монтевидео и до четвертьфинала в Лиме.

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    Также стоит отметить, что предстоящий матч стане для 32-летнего Кории уже 80-м на грунте в этом году.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Коппеянса в этом матче можно поставить за 2.10, победу Кории букмекеры предлагают за 1.67.

    Прогноз: ранее у аргентинца никогда не было проблем в матчах с бельгийцем. Но сейчас все-таки надо учитывать, что Коппеянс действительно здорово играет на текущем турнире. Поэтому рискнем предположить, что он сможет навязать борьбу.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.05.

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    Коппеянс — Кориа: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 29.11.2024. Прогнозы на теннис. Кориа продлит серию побед над Коппеянсом?
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