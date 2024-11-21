Итальянец Лука Нарди сыграет против немца Макса Реберга во втором круге «челленджера» в Роверето (Италия). Матч пройдет 21 ноября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Реберг — Нарди, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Реберг

Макс пока находится в третьей сотне рейтинга, но несколько результатов свидетельствуют о том, что уже в следующем году он закрепится как минимум в топ-200.

В начале ноября немецкий теннисист остановился в шаге от финала на «челленджере» в Хельсинки.

В полуфинале Реберг проиграл бывшей четвертой ракетке мира японцу Кею Нисикори (4:6, 7:6, 2:6).

В середине сентября 21-летний Реберг дошел до четвертьфинала во французском Сен-Бриё. Здесь его остановил экс-десятая ракетка мира Люка Пуй.

Прогнозы на теннис

В общем, этого немца не стоит недооценивать, он вполне способен удивить соперников, которые стоят в рейтинге гораздо выше.

Нарди

Лука тем временем надеется, что уже на этой неделе сможет вернуться в топ-100.

В первом круге текущего турнира Нарди одержал волевую победу над соотечественником Джованни Фоньо (3:6, 6:2, 6:2), который находится в рейтинге на 288-й строчке.

Ранее в ноябре Нарди дошел до финала на «челленджере» в Хельсинки — проиграл в решающем матче Нисикори (6:3, 4:6, 1:6).

Но перед этим у Нарди была неприятная серия поражений. Плюс после турнира в столице Финляндии он не прошел ни раунда на «челленджере» в Лионе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Реберга в этом матче можно поставить за 2.12, победу Нарди букмекеры предлагают за 1.66.

Прогноз: хоть они и ровесники, у итальянца все-таки побольше опыта. Более того, в марте Лука буквально шокировал всех, победив в Индиан-Уэллс Новака Джоковича. Несмотря на это, мы считаем, что у Нарди в предстоящем матче будут проблемы.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.