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    Сможет ли Нарди выйти в четвертьфинал в Роверето?

    Реберг — Нарди. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «челленджер» в Роверето 21 ноября 2024 года

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    Лука Нарди
    Итальянец Лука Нарди сыграет против немца Макса Реберга во втором круге «челленджера» в Роверето (Италия). Матч пройдет 21 ноября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Реберг — Нарди, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Реберг

    Макс пока находится в третьей сотне рейтинга, но несколько результатов свидетельствуют о том, что уже в следующем году он закрепится как минимум в топ-200.

    В начале ноября немецкий теннисист остановился в шаге от финала на «челленджере» в Хельсинки.

    В полуфинале Реберг проиграл бывшей четвертой ракетке мира японцу Кею Нисикори (4:6, 7:6, 2:6).

    В середине сентября 21-летний Реберг дошел до четвертьфинала во французском Сен-Бриё. Здесь его остановил экс-десятая ракетка мира Люка Пуй.

    Прогнозы на теннис

    В общем, этого немца не стоит недооценивать, он вполне способен удивить соперников, которые стоят в рейтинге гораздо выше.

    Нарди

    Лука тем временем надеется, что уже на этой неделе сможет вернуться в топ-100.

    В первом круге текущего турнира Нарди одержал волевую победу над соотечественником Джованни Фоньо (3:6, 6:2, 6:2), который находится в рейтинге на 288-й строчке.

    Ранее в ноябре Нарди дошел до финала на «челленджере» в Хельсинки — проиграл в решающем матче Нисикори (6:3, 4:6, 1:6).

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    Но перед этим у Нарди была неприятная серия поражений. Плюс после турнира в столице Финляндии он не прошел ни раунда на «челленджере» в Лионе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Реберга в этом матче можно поставить за 2.12, победу Нарди букмекеры предлагают за 1.66.

    Прогноз: хоть они и ровесники, у итальянца все-таки побольше опыта. Более того, в марте Лука буквально шокировал всех, победив в Индиан-Уэллс Новака Джоковича. Несмотря на это, мы считаем, что у Нарди в предстоящем матче будут проблемы.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Реберг — Нарди: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 21.11.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Нарди выйти в четвертьфинал в Роверето?
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