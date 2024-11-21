Реберг
Макс пока находится в третьей сотне рейтинга, но несколько результатов свидетельствуют о том, что уже в следующем году он закрепится как минимум в топ-200.
В начале ноября немецкий теннисист остановился в шаге от финала на «челленджере» в Хельсинки.
В полуфинале Реберг проиграл бывшей четвертой ракетке мира японцу Кею Нисикори (4:6, 7:6, 2:6).
В середине сентября 21-летний Реберг дошел до четвертьфинала во французском Сен-Бриё. Здесь его остановил экс-десятая ракетка мира Люка Пуй.
В общем, этого немца не стоит недооценивать, он вполне способен удивить соперников, которые стоят в рейтинге гораздо выше.
Нарди
Лука тем временем надеется, что уже на этой неделе сможет вернуться в топ-100.
В первом круге текущего турнира Нарди одержал волевую победу над соотечественником Джованни Фоньо (3:6, 6:2, 6:2), который находится в рейтинге на 288-й строчке.
Ранее в ноябре Нарди дошел до финала на «челленджере» в Хельсинки — проиграл в решающем матче Нисикори (6:3, 4:6, 1:6).
Но перед этим у Нарди была неприятная серия поражений. Плюс после турнира в столице Финляндии он не прошел ни раунда на «челленджере» в Лионе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Реберга в этом матче можно поставить за 2.12, победу Нарди букмекеры предлагают за 1.66.
Прогноз: хоть они и ровесники, у итальянца все-таки побольше опыта. Более того, в марте Лука буквально шокировал всех, победив в Индиан-Уэллс Новака Джоковича. Несмотря на это, мы считаем, что у Нарди в предстоящем матче будут проблемы.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.