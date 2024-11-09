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    Норри и Бонзи дойдут до чемпионского тай-брейка?

    Норри — Бонзи. Ставка (к. 1.99) и прогноз на финал турнира в Меце 9 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Норри — Бонзи
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    Кэмерон Норри
    Британец Кэмерон Норри сыграет против француза Бенжамена Бонзи в финале турнира в Меце (Франция). Матч пройдет 9 ноября, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Норри — Бонзи, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мец. Мужчины 09 Ноября 2024 года

    Кэмерон Норри

  • Великобритания
    •  Кэмерон Норри 18:30 Бенжамен Бонзи

    Бенжамен Бонзи

  • Франция
    •

    Норри

    Кэмерон впервые с февраля прошлого года дошел до финала ATP, благодаря чему вернется в топ-50.

    Для британца это действительно важное событие с учетом того, что не так давно он вернулся после травмы.

    Интересно, что на этой неделе Норри только в одном матче не понадобился третий сет — в полуфинале бывшая первая ракетка Великобритании выиграл у Корентена Муте со счетом 6:2, 7:6.

    Во всех остальных случаях Норри пришлось провести на корте по три сета. В первом круге он переиграл Роберто Карбальеса-Баэну, а потом остановил Люку Ван Аша и Зизу Бергса.

    Правда, в матчах против француза и бельгийца Кэм забрал решающую партию со счетом 6:1.

    Прогнозы на теннис

    В общем, в плане выносливости Норри сейчас в полном порядке. Сил на финал у него точно хватит.

    Бонзи

    Теперь уже точно ни у кого нет сомнений, что Бенжамен наконец-то вернулся на свой прежний уровень.

    В какой-то момент француз успел побывать даже в топ-50, но после травмы у него был тяжелейший период, растянувшийся почти на полтора года.

    В Меце Бонзи сначала прошел квалификацию, а потом выдал классную серию матчей в основной сетке.

    В первом круге Бонзи выиграл у Роберто Баутисты-Агута, во втором остановил Каспера Рууда (7:6, 6:3), участника предстоящего Итогового турнира.

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    В четвертьфинале Бенжамен переиграл своего соотечественника Кентена Алиса, а в полуфинале одержал волевую победу над американцем Алексом Микельсеном (4:6, 6:0, 7:5).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 2.01, победу Бонзи букмекеры предлагают за 1.80.

    Прогноз: здесь всё предельно ясно — матч получится нервным и затяжным. Британец и француз, скорее всего, устроят серьезные разборки, которые вполне могут завершиться решающим тай-брейком.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.

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    Норри — Бонзи: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 09.11.2024. Прогнозы на теннис. Норри и Бонзи дойдут до чемпионского тай-брейка?
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