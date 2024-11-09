Британец Кэмерон Норри сыграет против француза Бенжамена Бонзи в финале турнира в Меце (Франция). Матч пройдет 9 ноября, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Норри — Бонзи, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Норри

Кэмерон впервые с февраля прошлого года дошел до финала ATP, благодаря чему вернется в топ-50.

Для британца это действительно важное событие с учетом того, что не так давно он вернулся после травмы.

Интересно, что на этой неделе Норри только в одном матче не понадобился третий сет — в полуфинале бывшая первая ракетка Великобритании выиграл у Корентена Муте со счетом 6:2, 7:6.

Во всех остальных случаях Норри пришлось провести на корте по три сета. В первом круге он переиграл Роберто Карбальеса-Баэну, а потом остановил Люку Ван Аша и Зизу Бергса.

Правда, в матчах против француза и бельгийца Кэм забрал решающую партию со счетом 6:1.

Прогнозы на теннис

В общем, в плане выносливости Норри сейчас в полном порядке. Сил на финал у него точно хватит.

Бонзи

Теперь уже точно ни у кого нет сомнений, что Бенжамен наконец-то вернулся на свой прежний уровень.

В какой-то момент француз успел побывать даже в топ-50, но после травмы у него был тяжелейший период, растянувшийся почти на полтора года.

В Меце Бонзи сначала прошел квалификацию, а потом выдал классную серию матчей в основной сетке.

В первом круге Бонзи выиграл у Роберто Баутисты-Агута, во втором остановил Каспера Рууда (7:6, 6:3), участника предстоящего Итогового турнира.

В четвертьфинале Бенжамен переиграл своего соотечественника Кентена Алиса, а в полуфинале одержал волевую победу над американцем Алексом Микельсеном (4:6, 6:0, 7:5).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 2.01, победу Бонзи букмекеры предлагают за 1.80.

Прогноз: здесь всё предельно ясно — матч получится нервным и затяжным. Британец и француз, скорее всего, устроят серьезные разборки, которые вполне могут завершиться решающим тай-брейком.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.