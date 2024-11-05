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    Крейчикова воспользуется проблемами Пегулы?

    Пегула — Крейчикова. Ставка (к. 2.49) и прогноз на Итоговый турнир WTA 5 ноября 2024 года

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    Барбора Крейчикова
    Американка Джессика Пегула сыграет против чешки Барборы Крейчиковой во втором круге группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 5 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Пегула — Крейчикова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Итоговый чемпионат WTA 05 Ноября 2024 года

    Джессика Пегула

  • США
    •  Джессика Пегула 15:30 Барбора Крейчикова

    Барбора Крейчикова

  • Чехия
    •

    Пегула

    В отличие от прошлого сезона, на этот раз Джессика стартовала на итоговом с поражения, а это значит, что она уже после второго тура может лишиться шансов на выход в плей-офф.

    В первом матче Пегула проиграла соотечественнице Кори Гауфф — 6:3, 6:2.

    Пегула выиграла три предыдущих матча против Гауфф, но в Эр-Рияде у нее вообще ничего не получалось.

    Главной проблемой Джессики стали ошибки на своей подаче: на первом мяче она взяла меньше половины очков — всего лишь 15.

    Прогнозы на теннис

    В общем, Пегула разочаровала, и уже сейчас очевидно, что она вряд ли выйдет из группы. Такое ощущение, что она не готова к турниру.

    Крейчикова

    Барбора тоже проиграла в первом туре, но в ее случае все не так печально.

    Чешская теннисистка была очень близка к победе над Игой Свентек — 6:4, 5:7, 2:6.

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    • Крейчикова не только взяла первый сет, но и вела с двойным брейком во втором. Для женского тенниса подобные камбэки не редкость, но с учетом того, как здесь развивались события, для чемпионки Уимблдона это очень болезненный момент.

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    С другой стороны, Крейчикова в очередной раз напомнила, насколько она опасна даже для соперниц из топ-5. Особенно в те дни, когда ее не беспокоят травмы.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.53, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 2.49.

    Прогноз: с учетом увиденного в первом туре рискнем предположить, что Барбора обыграет американку и продолжит борьбу за место в плей-офф.

    Рекомендуемая ставка: победа Крейчиковой за 2.49.

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    Пегула — Крейчикова: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 05.11.2024. Прогнозы на теннис. Крейчикова воспользуется проблемами Пегулы?
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