Американка Джессика Пегула сыграет против чешки Барборы Крейчиковой во втором круге группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 5 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Пегула — Крейчикова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Пегула

В отличие от прошлого сезона, на этот раз Джессика стартовала на итоговом с поражения, а это значит, что она уже после второго тура может лишиться шансов на выход в плей-офф.

В первом матче Пегула проиграла соотечественнице Кори Гауфф — 6:3, 6:2.

Пегула выиграла три предыдущих матча против Гауфф, но в Эр-Рияде у нее вообще ничего не получалось.

Главной проблемой Джессики стали ошибки на своей подаче: на первом мяче она взяла меньше половины очков — всего лишь 15.

Прогнозы на теннис

В общем, Пегула разочаровала, и уже сейчас очевидно, что она вряд ли выйдет из группы. Такое ощущение, что она не готова к турниру.

Крейчикова

Барбора тоже проиграла в первом туре, но в ее случае все не так печально.

Чешская теннисистка была очень близка к победе над Игой Свентек — 6:4, 5:7, 2:6.

Крейчикова не только взяла первый сет, но и вела с двойным брейком во втором. Для женского тенниса подобные камбэки не редкость, но с учетом того, как здесь развивались события, для чемпионки Уимблдона это очень болезненный момент.

С другой стороны, Крейчикова в очередной раз напомнила, насколько она опасна даже для соперниц из топ-5. Особенно в те дни, когда ее не беспокоят травмы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.53, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 2.49.

Прогноз: с учетом увиденного в первом туре рискнем предположить, что Барбора обыграет американку и продолжит борьбу за место в плей-офф.

Рекомендуемая ставка: победа Крейчиковой за 2.49.