Джессика Пегула
Барбора Крейчикова
Пегула
В отличие от прошлого сезона, на этот раз Джессика стартовала на итоговом с поражения, а это значит, что она уже после второго тура может лишиться шансов на выход в плей-офф.
В первом матче Пегула проиграла соотечественнице Кори Гауфф — 6:3, 6:2.
Пегула выиграла три предыдущих матча против Гауфф, но в Эр-Рияде у нее вообще ничего не получалось.
Главной проблемой Джессики стали ошибки на своей подаче: на первом мяче она взяла меньше половины очков — всего лишь 15.
В общем, Пегула разочаровала, и уже сейчас очевидно, что она вряд ли выйдет из группы. Такое ощущение, что она не готова к турниру.
Крейчикова
Барбора тоже проиграла в первом туре, но в ее случае все не так печально.
Чешская теннисистка была очень близка к победе над Игой Свентек — 6:4, 5:7, 2:6.
Крейчикова не только взяла первый сет, но и вела с двойным брейком во втором. Для женского тенниса подобные камбэки не редкость, но с учетом того, как здесь развивались события, для чемпионки Уимблдона это очень болезненный момент.
С другой стороны, Крейчикова в очередной раз напомнила, насколько она опасна даже для соперниц из топ-5. Особенно в те дни, когда ее не беспокоят травмы.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.53, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 2.49.
Прогноз: с учетом увиденного в первом туре рискнем предположить, что Барбора обыграет американку и продолжит борьбу за место в плей-офф.
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Рекомендуемая ставка: победа Крейчиковой за 2.49.