ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамар Николсон14-й тур РПЛ. В матче ЦСКА — «Спартак» Галямин ждет оборонительной игры, Булатов — атакующей Рубен АморимЛиссабонский тактик. Все что нужно знать о новом наставнике «МЮ» Магомед АнкалаевЛучший после Джонса. Анкалаеву сейчас нет равных в полутяжелом весе UFC
  • 20:57
    • «Динамо» не смогло победить «Ростов» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    Зверев обыграет Руне и выйдет в финал парижского «Мастерса»?

    Руне — Зверев. Ставка (к. 2.15) и прогноз на «Мастерс» в Париже 2 ноября 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Александр Зверев Прогнозы на Хольгер Руне
    Прогноз и ставки на Руне — Зверев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против датчанина Хольгера Руне в полуфинале «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Руне — Зверев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Руне

    Хольгер второй раз дошел до полуфинала на «тысячнике» в столице Франции. Два года назад он взял здесь титул, выиграв в финале у Новака Джоковича.

    Теннисист из Дании уверенно прошел первые раунды — выиграл у итальянца Маттео Арнальди и представителя Казахстана Александра Бублика.

    В третьем круге Руне одержал волевую победу над французом Артуром Казо — 3:6, 6:3, 6:4.

    Но самым сложным пока что был матч против Алекса Де Минора в четвертьфинале — 6:4, 4:6, 7:5. В решающем сете Хольгер сделал два брейка, один из них при счете 5:5.

    Прогнозы на теннис

    Ранее в этом сезоне Руне еще ни разу не выигрывал больше четырех матчей подряд.

    Зверев

    Саша 20-й раз в карьере сыграет в полуфинале «Мастерса». Примечательно, что он стал лишь восьмым игроком в истории, кому удалось достичь этой отметки.

    В пятницу немецкий теннисист одержал победу над Стефаносом Циципасом — 7:5, 6:4.

    Вопреки ожиданиям, Зверев очень уверенно провел матч против грека: на этот раз он забрал все геймы на своей подаче и сделал по брейку в каждом сете.

    В предыдущих матах на этой неделе Зверев выиграл у нидерландца Таллона Грикспора и француза Артура Фиса (6:4, 3:6, 6:3).

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    В этом году лучшим результатом Зверева на уровне «Мастерсов» пока остается победа в Риме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 2.83, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.44.

    Прогноз: ранее в этом сезоне Саша выиграл у Хольгера на «Ролан Гаррос» и на «Мастерсе» в Монреале. Несмотря на то, что датчанин действительно здорово играет в Париже, мы все равно считаем, что ему будет сложно остановить столь сильного соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева в двух сетах за 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Димитров — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Байер — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лилль — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.69
  • Экспресс дня 1 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Алавес — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Спортинг — Эштрела
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Кливленд — Орландо
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Торонто — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бруклин — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Миннесота — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Миннесота — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Руне — Зверев: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на теннис. Зверев обыграет Руне и выйдет в финал парижского «Мастерса»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры