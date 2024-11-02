Немец Александр Зверев сыграет против датчанина Хольгера Руне в полуфинале «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Руне — Зверев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Руне

Хольгер второй раз дошел до полуфинала на «тысячнике» в столице Франции. Два года назад он взял здесь титул, выиграв в финале у Новака Джоковича.

Теннисист из Дании уверенно прошел первые раунды — выиграл у итальянца Маттео Арнальди и представителя Казахстана Александра Бублика.

В третьем круге Руне одержал волевую победу над французом Артуром Казо — 3:6, 6:3, 6:4.

Но самым сложным пока что был матч против Алекса Де Минора в четвертьфинале — 6:4, 4:6, 7:5. В решающем сете Хольгер сделал два брейка, один из них при счете 5:5.

Прогнозы на теннис

Ранее в этом сезоне Руне еще ни разу не выигрывал больше четырех матчей подряд.

Зверев

Саша 20-й раз в карьере сыграет в полуфинале «Мастерса». Примечательно, что он стал лишь восьмым игроком в истории, кому удалось достичь этой отметки.

В пятницу немецкий теннисист одержал победу над Стефаносом Циципасом — 7:5, 6:4.

Вопреки ожиданиям, Зверев очень уверенно провел матч против грека: на этот раз он забрал все геймы на своей подаче и сделал по брейку в каждом сете.

В предыдущих матах на этой неделе Зверев выиграл у нидерландца Таллона Грикспора и француза Артура Фиса (6:4, 3:6, 6:3).

В этом году лучшим результатом Зверева на уровне «Мастерсов» пока остается победа в Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 2.83, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.44.

Прогноз: ранее в этом сезоне Саша выиграл у Хольгера на «Ролан Гаррос» и на «Мастерсе» в Монреале. Несмотря на то, что датчанин действительно здорово играет в Париже, мы все равно считаем, что ему будет сложно остановить столь сильного соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева в двух сетах за 2.15.