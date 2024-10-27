Россиянин Карен Хачанов сыграет против британца Джека Дрейпера в финале турнира ATP 500 в Вене (Австрия). Матч пройдет 27 октября, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Хачанов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Дрейпер

Джек вышел в крупнейший финал в карьере. До сих пор он играл в трех решающих матчах только на уровне ATP 250.

Благодаря успешному выступлению в столице Австрии на сдедующей неделе британец дебютирует в топ-15.

На текущем турнире Дрейпер пока проиграл лишь один сет. В первом круге 22-летний теннисист выиграл у японца Кея Нисикори, а во втором — у итальянца Лучано Дардери.

Прогнозы на теннис

В четвертьфинале 22-летний Дрейпер одержал победу над чехом Томашем Махачем (6:3, 3:6, 6:1), а в полуфинале — над Лоренцо Музетти (6:2, 6:4), который перед этим остановил Сашу Зверева.

Хачанов

Карен не перестает удивлять, особенно на фоне недавнего спада, продолжавшегося почти полгода.

Карен дошел до финала на втором турнире подряд. В прошлое воскресенье он выиграл титул в Алматы.

Но эти случаи некорректно сравнивать, поскольку на этой неделе Хачанов играл против куда более опасных соперников.

Хачанов начал с победы над Тиаго Сейботом-Уайлдом, после чего выиграл у Брэндона Накашимы и Маттео Берреттини.

Ну а главный сюрприз Карен преподнес в 1/2 финала: россиянин уверенно разобрался с Алексом Де Минором — 6:2, 6:4.

Победная серия Хачанова теперь составляет восемь матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.69, победу Хачанова букмекеры предлагают за 2.17.

Прогноз: в начале 2023-го россиянин и австралиец дважды встречались в Аделаиде. В первом матче выиграл Карен, а во втором — Джек. Однако сейчас на этом вряд ли стоит делать акцент, поскольку Дрейпер с тех пор добился существенного прогресса.

При этом нельзя не отметить, что Хачанов поймал кураж и в психологическом плане преимущество именно у него.

В общем, будет борьба, Хачанов вполне способен еще раз удивить.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,0 за 1.92.