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    Сможет ли Рууд выиграть у Баутисты-Агута?

    Баутиста-Агута — Рууд. Ставка (к. 2.68) и прогноз на турнир в Базеле 23 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Баутиста-Агута — Рууд
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута в первом круге турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 23 октября, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Баутиста-Агута — Рууд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Баутиста-Агута

    Роберто на прошлой неделе подтвердил, что его по-прежнему рано списывать со счетов и недооценивать.

    Испанский теннисист стал победителем турнира в бельгийском Антверпене, благодаря чему вернулся в топ-50.

    В решающем матче 36-летний Баутиста-Агут красиво разобрался с талантливым чехом Иржи Легечкой (7:5, 6:1).

    Кроме того, бывшая девятая ракетка мира выиграл у Люки Ван Аша, Томаса Этчеверри, Феликса Оже-Альяссима и Юго Гастона.

    Прогнозы на теннис

    В предыдущих сезонах Баутиста-Агут четыре раза доходил в Базеле как минимум до четвертьфинала.

    Рууд

    Каспер тем временем продолжает разочаровывать. Но, что интересно, норвежец, несмотря на все недавние провалы, по-прежнему сохраняет неплохие шансы на попадание на Итоговый турнир ATP.

    На прошлой неделе Рууд прошел лишь раунд на турнире в Стокгольме — после победы над Лоренцо Сонего проиграл Таллону Грикспору.

    Перед этим Рууд не выиграл ни одного матча на «пятисотнике» в Токио и на «Мастерсе» в Шанхае, проиграв Джордану Томпсону и Александару Вукичу соответственно.

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    После олимпийского турнира в Париже Рууд выиграл больше одного матча только на Открытом чемпионата США. В Нью-Йорке бывшая вторая ракетка мира дошел до четвертого круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 2.68, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.47.

    Прогноз: испанец наконец-то набрал оптимальную физическую форму, а это значит, что у Рууда в предстоящем матче будут большие проблемы.

    Рекомендуемая ставка: победа Баутисты-Агута за 2.68.

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    Баутиста-Агута — Рууд: прогноз, ставка (2.68), статистика, коэффициенты матча 23.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рууд выиграть у Баутисты-Агута?
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