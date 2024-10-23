Норвежец Каспер Рууд сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута в первом круге турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 23 октября, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Баутиста-Агута — Рууд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Баутиста-Агута

Роберто на прошлой неделе подтвердил, что его по-прежнему рано списывать со счетов и недооценивать.

Испанский теннисист стал победителем турнира в бельгийском Антверпене, благодаря чему вернулся в топ-50.

В решающем матче 36-летний Баутиста-Агут красиво разобрался с талантливым чехом Иржи Легечкой (7:5, 6:1).

Кроме того, бывшая девятая ракетка мира выиграл у Люки Ван Аша, Томаса Этчеверри, Феликса Оже-Альяссима и Юго Гастона.

Прогнозы на теннис

В предыдущих сезонах Баутиста-Агут четыре раза доходил в Базеле как минимум до четвертьфинала.

Рууд

Каспер тем временем продолжает разочаровывать. Но, что интересно, норвежец, несмотря на все недавние провалы, по-прежнему сохраняет неплохие шансы на попадание на Итоговый турнир ATP.

На прошлой неделе Рууд прошел лишь раунд на турнире в Стокгольме — после победы над Лоренцо Сонего проиграл Таллону Грикспору.

Перед этим Рууд не выиграл ни одного матча на «пятисотнике» в Токио и на «Мастерсе» в Шанхае, проиграв Джордану Томпсону и Александару Вукичу соответственно.

После олимпийского турнира в Париже Рууд выиграл больше одного матча только на Открытом чемпионата США. В Нью-Йорке бывшая вторая ракетка мира дошел до четвертого круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 2.68, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: испанец наконец-то набрал оптимальную физическую форму, а это значит, что у Рууда в предстоящем матче будут большие проблемы.

Рекомендуемая ставка: победа Баутисты-Агута за 2.68.