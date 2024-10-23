Баутиста-Агута
Роберто на прошлой неделе подтвердил, что его по-прежнему рано списывать со счетов и недооценивать.
Испанский теннисист стал победителем турнира в бельгийском Антверпене, благодаря чему вернулся в топ-50.
В решающем матче 36-летний Баутиста-Агут красиво разобрался с талантливым чехом Иржи Легечкой (7:5, 6:1).
Кроме того, бывшая девятая ракетка мира выиграл у Люки Ван Аша, Томаса Этчеверри, Феликса Оже-Альяссима и Юго Гастона.
В предыдущих сезонах Баутиста-Агут четыре раза доходил в Базеле как минимум до четвертьфинала.
Рууд
Каспер тем временем продолжает разочаровывать. Но, что интересно, норвежец, несмотря на все недавние провалы, по-прежнему сохраняет неплохие шансы на попадание на Итоговый турнир ATP.
На прошлой неделе Рууд прошел лишь раунд на турнире в Стокгольме — после победы над Лоренцо Сонего проиграл Таллону Грикспору.
Перед этим Рууд не выиграл ни одного матча на «пятисотнике» в Токио и на «Мастерсе» в Шанхае, проиграв Джордану Томпсону и Александару Вукичу соответственно.
После олимпийского турнира в Париже Рууд выиграл больше одного матча только на Открытом чемпионата США. В Нью-Йорке бывшая вторая ракетка мира дошел до четвертого круга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 2.68, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.47.
Прогноз: испанец наконец-то набрал оптимальную физическую форму, а это значит, что у Рууда в предстоящем матче будут большие проблемы.
- 1.98Хачанов — Сейбот-Уайлд: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
- 2.00Димитров — Чжан: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 1.92Харри — Руне: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Баутисты-Агута за 2.68.