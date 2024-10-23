Россиянин Андрей Рублев сыграет против чилийца Алехандро Табило во втором круге турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 23 октября, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Табило, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рублев

Андрей слегка удивил на старте турнира, одержав уверенную победу над Нуну Боржешем.

Вопреки ожиданиям, российский теннисист отдал португальцу лишь пять геймов — 6:3, 6:2.

Но пока все равно не стоит спешить с выводами. На недавнем турнире в Стокгольме Рублев тоже легко прошел первый круг, но уже в следующем матче уступил 39-летнему швейцарцу Стэну Вавринке.

Прогнозы на теннис

Также не будем забывать про поражение от Бу Юнчаокете в Пекине и от Якуба Меньшика на «Мастерсе» в Шанхае.

Табило

Алехандро в первом круге с трудом выиграл у хорвата Марина Чилича — 7:6, 7:6.

В этом матче чилиец умудрился сделать обратный брейк и в первом сете, и во втором. При этом во второй партии он спас два сетбола при счете 4:5.

Сейчас также стоит обратить внимание, что Табило после «Мастерса» в Монреале пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

На прошлой неделе Табило проиграл канадцу Гэбриэлу Диалло на турнире в Алматы.

Вторую половину сезона Алехандро проводит не так ярко, как первую, по ходу которой он дебютировал в топ-20.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.25, победу Табило букмекеры предлагают за 3.94.

Прогноз: в этом году чилиец доходил до финала на всех покрытиях, в том числе на харде — в январе он стал победителем турнира в новозеландском Окленде.

Табило действительно опасный соперник, но в данном случае надо также учитывать, что южноамериканец явно подустал под конец сезона.

Скорее всего, Рублеву снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-4,0) за 2.08.