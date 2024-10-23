ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илия ТопурияТитульный бой Топурии с Холлоуэем, возвращение Чимаева и Анкалаева. Анонс карда UFC 308 Защитник «Барселоны» Иньиго МартинесРабота над ошибками. Поражение от «Баварии» может оставить «Барсу» без Лиги чемпионов Кевин Де БрёйнеВзошли на Олимп. Анри, Де Брёйне и еще 23 лучших игрока АПЛ XXI века
    Все новости спорта

    Сможет ли Рублев выиграть у Табило?

    Рублев — Табило. Ставка (к. 2.08) и прогноз на турнир в Базеле 23 октября 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Андрей Рублёв
    Прогноз и ставки на Рублев — Табило
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против чилийца Алехандро Табило во втором круге турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 23 октября, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Табило, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Базель. Мужчины 23 Октября 2024 года

    Андрей Рублёв

  • Россия
    •  Андрей Рублёв 20:30 Алехандро Табило

    Алехандро Табило

  • Чили
    •

    Рублев

    Андрей слегка удивил на старте турнира, одержав уверенную победу над Нуну Боржешем.

    Вопреки ожиданиям, российский теннисист отдал португальцу лишь пять геймов — 6:3, 6:2.

    Но пока все равно не стоит спешить с выводами. На недавнем турнире в Стокгольме Рублев тоже легко прошел первый круг, но уже в следующем матче уступил 39-летнему швейцарцу Стэну Вавринке.

    Прогнозы на теннис

    Также не будем забывать про поражение от Бу Юнчаокете в Пекине и от Якуба Меньшика на «Мастерсе» в Шанхае.

    Табило

    Алехандро в первом круге с трудом выиграл у хорвата Марина Чилича — 7:6, 7:6.

    В этом матче чилиец умудрился сделать обратный брейк и в первом сете, и во втором. При этом во второй партии он спас два сетбола при счете 4:5.

    Сейчас также стоит обратить внимание, что Табило после «Мастерса» в Монреале пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

    На прошлой неделе Табило проиграл канадцу Гэбриэлу Диалло на турнире в Алматы.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Вторую половину сезона Алехандро проводит не так ярко, как первую, по ходу которой он дебютировал в топ-20.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.25, победу Табило букмекеры предлагают за 3.94.

    Прогноз: в этом году чилиец доходил до финала на всех покрытиях, в том числе на харде — в январе он стал победителем турнира в новозеландском Окленде.

    Табило действительно опасный соперник, но в данном случае надо также учитывать, что южноамериканец явно подустал под конец сезона.

    Скорее всего, Рублеву снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-4,0) за 2.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Димитров — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сибирь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Накашима — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Баутиста-Агута — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Хачанов — Сейбот-Уайлд
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  3.33
  • Прогноз на матч Оренбург — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Авангард — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  4.15
  • Прогноз на матч Автомобилист — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Брага — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Галатасарай — Эльфсборг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Маннарино — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Акрон — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Рублев — Табило: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 23.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рублев выиграть у Табило?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры