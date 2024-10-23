Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против француза Адриана Маннарино в первом круге турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 23 октября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Маннарино — Вавринка, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Маннарино

На прошлой неделе французский теннисист прошел один раунд в Стокгольме — после победы над Романом Сафиуллиным проиграл Александару Вукичу.

На фоне его результатов в текущем сезоне, особенно во второй половин, выступление в шведской столице можно считать успехом.

После февральского турнира в Далласе Маннарино выиграл больше одного матча на уровне ATP только в китайском Чэнду.

В начале октября 36-летний Маннарино проиграл американцу Закари Свайде на старте «Мастерса» в Шанхае.

Прогнозы на теннис

Ну и не будем забывать, что летом Маннарино выдал серию из 11-ти поражений.

Вавринка

Стэн тем временем удивил всех своим теннисом и результатами на недавнем турнире в Стокгольме.

Вопреки ожиданиям, 39-летний швейцарец впервые с июля 2023-го дошел до полуфинала.

Ну а главным событием стала победа Вавринки над Андреем Рублевым (6:7, 6:7) в четвертьфинале.

Кроме того, Вавринка выиграл у американца Брэндона Накашимы и Алехандро Давидовича-Фокины.

В полуфинале бывшая третья ракетка мира проиграл Томми Полу (3:6, 2:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Маннарино в этом матче можно поставить за 2.34, победу Вавринки букмекеры предлагают за 1.60.

Прогноз: ранее в этом сезоне Стэн проиграл французу на старте Australian Open. Рискнем предположить, что на этот раз швейцарец выиграет у Маннанино, и, возможно, даже в рамках двух сетов.

Рекомендуемая ставка: победа Вавринки в двух сетах за 2.46.