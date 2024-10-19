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    Вавринка выйдет в финал в Стокгольме?

    Вавринка — Пол. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Стокгольме 19 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Вавринка — Пол
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    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против американца Томми Пола в полуфинале турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 19 октября, начало — в 15:0 мск. Ставка и прогноз на матч Вавринка — Пол, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Вавринка

    Стэн на этой неделе и на словах, и на деле подтвердил, что пока не собирается завершать карьеру.

    В шведской столице швейцарец впервые почти за полтора года дошел до полуфинала на турнире ATP.

    Главным событием стала, конечно же, сенсационная победа над Андреем Рублевым. Вавринка выиграл у российского теннисиста в матче с двумя тай-брейками.

    Во втором сете Рублев сделал обратный брейк, но после этого 39-летний соперник больше не допускал серьезных ошибок.

    Прогнозы на теннис

    В предыдущих раундах Вавринка выиграл у американца Брэндона Накашимы (6:4, 6:4) и испанца Алехандро Давидовича-Фокины (6:4, 3:6, 7:5).

    Пол

    У Томми тем временем пока не было ничего запоминающегося на текущем турнире.

    В отличие от Вавринки, Пол попал в число сеяных и стартовал сразу со второго круга.

    В первом матче американский теннисист выиграл у Ласло Дьере — 6:2, 7:6. В четвертьфинале 13-я ракетка мира остановил еще одного представителя Сербии — Миомира Кецмановича — 7:6, 6:2.

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    Пол выиграл не менее двух матчей на третьем турнире из четырех последних.

    Пол выигрывал турнир в Стокгольме в 2021 году.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Вавринку в этом матче можно поставить за 3.52, победу Пола букмекеры предлагают за 1.30.

    Прогноз: сложно будет Стэну, в том числе в плане выносливости — все-таки он давно не играл так много матчей в течение одной недели. Но мы все-таки рискнем предположить, что швейцарец возьмет хотя бы сет.

    Рекомендуемая ставка: Вавринка возьмет хотя бы сет за 1.92.

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    Вавринка — Пол: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на теннис. Вавринка выйдет в финал в Стокгольме?
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