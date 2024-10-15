Россиянин Аслан Карацев сыграет против китайца Чжижэня Чжана первом круге турнира в Алматы (Казахстан). Матч пройдет 15 октября, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Чжан — Карацев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Чжан

Китайский теннисист провалил два недавних крупных турнира, но все равно остался в топ-50.

В Пекине Чжан проиграл в первом круге испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине, а на «Мастерсе» в Шанхае — сразу уступил бельгийцу Зизу Бергсу.

Зато перед этим, во второй половине сентября, Чжан остановился в шаге от титула в Ханчжоу.

В финале представитель Поднебесной проиграл хорвату Марину Чиличу в матче с двумя тай-брейками.

Прогнозы на теннис

Но это реально единственное успешное выступление Чжичжэня за последние три месяца.

Карацев

Вопреки ожиданиям, Аслан все-таки прошел квалификацию в Алматы.

Что интересно, российский теннисист не проиграл ни сета в двух предыдущих матчах, что в его случае действительно можно считать серьезным событием.

В первом раунде отбора Карацев выиграл у австрийца Филипа Мисолича, а во втором одержал победу над Алехандро Моро-Каньясом.

Но также стоит обратить внимание, что в текущем сезоне Карацев выиграл лишь два матча на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чжана в этом матче можно поставить за 1.81, победу Карацева букмекеры предлагают за 2.00.

Прогноз: Аслан ведет 2-1 в личных встречах с китайцем. В прошлом году он обыграл Чжана на грунте в Мадриде и на харде в Токио.

Но сейчас, учитывая все обстоятельства, нет ни малейшей уверенности в том, что Карацев продлит серию побед над Чжаном.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.