Итальянец Янник Синнер сыграет против чеха Томаша Махача в полуфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 12 октября, начало — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Махач, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Синнер

Янник благодаря очередному успешному выступлению завершит текущий сезон в статусе первой ракетки мира. Даже проиграет все оставшиеся матчи в этом году.

Синнер 11-й раз в сезоне дошел до полуфинала. Очевидно, что такая стабильность начинает пугать даже его главных конкурентов.

В четвертьфинале итальянский теннисист почти разгромил Даниила Медведева — 6:1, 6:4.

Возможно, здесь Синнеру чуть-чуть повезло — в течение матча российского теннисиста беспокоило плечо.

С другой стороны, также надо добавить, Синнер выиграл семь из восьми последних матчей против Синнера. Как ни крути, а это очень показательный момент.

Прогнозы на теннис

В 2024-м Синнер выиграл 63 матча из 69-ти. В половине случаев он проиграл Карлосу Алькарасу, который уже завершил выступление в Шанхае.

Махач

Томан тем временем стал автором пока что главной сенсации в Шанхае. Это из-за него мы не увидим на этой неделе очередную серию противостояния Синнера и Алькараса.

Махач показал просто невероятный теннис в матче 1/4 финала против испанца. Более того, ему хватило двух сетов для победы над испанцем — 7:6, 6:4.

Алькарас, возможно, был не в лучшем эмоциональном состоянии (за пару часов до матча узнал, что Рафа Надаль завершит карьеру сразу после Кубка Дэвиса), однако это не отменяет того факта, что Махач сыграл на высочайшем уровне.

Вот что сказал Алькарас после матча с Махачем: «По ощущениям я играл с соперником из топ-5. Думал, что он будет давать шансы, но нет». Просто добавим, что Карлос абсолютно не преувеличивает.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.12, победу Махача букмекеры предлагают за 6.50.

Прогноз: Томаш действительно впечатлил в матче против Алькараса, однако здесь также надо учитывать, что чеху пока тяжело стабильно играть на таком уровне.

Поэтому не надо сильно удивляться, если в предстоящем матче Махач проиграет с разгромным счетом. Здесь чеху будет очень тяжело.

Кстати, весной Янник обыграл Махача в Майами со счетом 6:4, 6:2.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-5,0) за 1.92.