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    У Синнера снова будут проблемы в матче с Шелтоном?

    Синнер — Шелтон. Ставка (к. 2.01) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 9 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Шелтон
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Бена Шелтона в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 9 октября, начало — в 07:30 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Шелтон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Синнер

    Янник в предыдущем раунде одержал волевую победу над Томасом Этчеверри — 6:7, 6:4, 6:2.

    Вопреки ожиданиям, аргентинец просто шикарно провел первый сет и большую часть второго — Синнер, кажется, был не ожидал, что будет настолько сложно.

    Но также нельзя не отметить, что итальянец идеально провел решающую партию. В отличие от соперника, он отлично проявил себя в стрессовой ситуации.

    В первом матче Синнер спокойно выиграл у японца Таро Даниэля — 6:1, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что у Синнера было сразу два полных дня на восстановление перед ближайшим матчем. В его случае это действительно важно.

    Шелтон

    Бен тем временем третий раз в сезоне дошел до четвертого круга на «Мастерсе». Его лучшим результатом на этом уровне в 2024-м пока остается четвертьфинал в Цинциннати.

    Судя по первым матчам в Шанхае, американец подошел в отличной форме к заключительной части сезона.

    Текущий турнир Шелтон начал с классной победы над канадцем Денисом Шаповаловым — 6:3, 7:5.

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    В следующем матче Бен, как и ожидалось, спокойно разобрался с испанцем Роберто Карбальесом-Баэной, который перед этим остановил уставшего после Токио француза Артура Фиса.

    В этом году Шелтон выиграл на харде 22 матча из 34-х.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае полная уверенность в победе фаворита. На Шелтона можно поставить за 4.65.

    Прогноз: в прошлом году Янник проиграл Бену в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае со счетом 6:2, 3:6, 6:7.

    И пусть после этого Синнер уже трижды обыгрывал Шелтона, мы все равно считаем, что в предстоящем матче у первой ракетки мира будут проблемы.

    Кстати, во всех предыдущих матчах между Синнером и Шелтоном обязательно был хотя бы один тай-брейк.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 2.01.

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    Синнер — Шелтон: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 09.10.2024. Прогнозы на теннис. У Синнера снова будут проблемы в матче с Шелтоном?
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