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    Сафиуллину хватит двух сетов для победы над Тиафо?

    Тиафо — Сафиуллин. Ставка (к. 2.22) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 8 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Тиафо — Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 8 октября, начало — в 10:30 мск. Ставка и прогноз на матч Тиафо — Сафиуллин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Тиафо

    Фрэнсис попал в число сеяных, которые на этом турнире стартовали сразу со второго раунда.

    В первом матче американец спокойно выиграл у И Чжоу — 6:2, 6:4.

    Как и ожидалось, китаец из пятой сотни рейтинга не стал для Тиафо серьезным препятствием. Разве что во второй партии пришлось слегка напрячься.

    Прогнозы на теннис

    С учетом уровня соперника пока тяжело сказать, чего ожидать от Тиафо на шанхайском «тысячнике». С одной стороны, не так давно он играл в финале «Мастерса» в Цинциннати и в полуфинале US Open, однако уже все знают, что после подобных успехов у него часто случаются затяжные спады.

    Сафиуллин

    Роман тем временем второй год подряд прошел в Шанхае два раунда. Безусловно, это очень важно в контексте рейтинга.

    В первом круге текущего турнира Сафиуллин одержал победу над Бейбитом Жукаевым — 7:6, 6:4.

    В следующем раунде россиянин остановил еще одного представителя Казахстана — Александра Бублика.

    Как ни странно, Сафиуллин отдал главному балагуру мужского тура лишь шесть геймов — 6:4, 6:2.

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    В текущем сезоне Сафиуллин до сих пор выигрывал больше двух матчей только на одном турнире ATP — в австралийском Брисбене.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 1.66, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.22.

    Прогноз: судя по комментариям Тиафо, он побаивается российского теннисиста. Американец даже вспомнил прошлогоднюю победу Сафиуллина над Сашей Зверевым. Наше мнение — Роман способен обыграть 17-ю ракетку.

    Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина за 2.22.

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    Тиафо — Сафиуллин: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 08.10.2024. Прогнозы на теннис. Сафиуллину хватит двух сетов для победы над Тиафо?
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