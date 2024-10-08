Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 8 октября, начало — в 10:30 мск. Ставка и прогноз на матч Тиафо — Сафиуллин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Тиафо

Фрэнсис попал в число сеяных, которые на этом турнире стартовали сразу со второго раунда.

В первом матче американец спокойно выиграл у И Чжоу — 6:2, 6:4.

Как и ожидалось, китаец из пятой сотни рейтинга не стал для Тиафо серьезным препятствием. Разве что во второй партии пришлось слегка напрячься.

Прогнозы на теннис

С учетом уровня соперника пока тяжело сказать, чего ожидать от Тиафо на шанхайском «тысячнике». С одной стороны, не так давно он играл в финале «Мастерса» в Цинциннати и в полуфинале US Open, однако уже все знают, что после подобных успехов у него часто случаются затяжные спады.

Сафиуллин

Роман тем временем второй год подряд прошел в Шанхае два раунда. Безусловно, это очень важно в контексте рейтинга.

В первом круге текущего турнира Сафиуллин одержал победу над Бейбитом Жукаевым — 7:6, 6:4.

В следующем раунде россиянин остановил еще одного представителя Казахстана — Александра Бублика.

Как ни странно, Сафиуллин отдал главному балагуру мужского тура лишь шесть геймов — 6:4, 6:2.

В текущем сезоне Сафиуллин до сих пор выигрывал больше двух матчей только на одном турнире ATP — в австралийском Брисбене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 1.66, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.22.

Прогноз: судя по комментариям Тиафо, он побаивается российского теннисиста. Американец даже вспомнил прошлогоднюю победу Сафиуллина над Сашей Зверевым. Наше мнение — Роман способен обыграть 17-ю ракетку.

Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина за 2.22.