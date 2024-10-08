Тиафо
Фрэнсис попал в число сеяных, которые на этом турнире стартовали сразу со второго раунда.
В первом матче американец спокойно выиграл у И Чжоу — 6:2, 6:4.
Как и ожидалось, китаец из пятой сотни рейтинга не стал для Тиафо серьезным препятствием. Разве что во второй партии пришлось слегка напрячься.
С учетом уровня соперника пока тяжело сказать, чего ожидать от Тиафо на шанхайском «тысячнике». С одной стороны, не так давно он играл в финале «Мастерса» в Цинциннати и в полуфинале US Open, однако уже все знают, что после подобных успехов у него часто случаются затяжные спады.
Сафиуллин
Роман тем временем второй год подряд прошел в Шанхае два раунда. Безусловно, это очень важно в контексте рейтинга.
В первом круге текущего турнира Сафиуллин одержал победу над Бейбитом Жукаевым — 7:6, 6:4.
В следующем раунде россиянин остановил еще одного представителя Казахстана — Александра Бублика.
Как ни странно, Сафиуллин отдал главному балагуру мужского тура лишь шесть геймов — 6:4, 6:2.
В текущем сезоне Сафиуллин до сих пор выигрывал больше двух матчей только на одном турнире ATP — в австралийском Брисбене.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 1.66, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.22.
Прогноз: судя по комментариям Тиафо, он побаивается российского теннисиста. Американец даже вспомнил прошлогоднюю победу Сафиуллина над Сашей Зверевым. Наше мнение — Роман способен обыграть 17-ю ракетку.
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Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина за 2.22.