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    Сможет ли Хачанов выиграть у Гирона?

    Гирон — Хачанов. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 5 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гирон — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Маркоса Гирона во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 5 октября, начало — в 10:30 мск. Ставка и прогноз на матч Гирон — Хачанов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Гирон

    Маркос в первом раунде одержал победу над австралийцем Ли Ту — 6:1, 7:6.
    Американский теннисист прервал неприятную серию поражений из пяти матчей.

    Перед «тысячником» в Шанхае Гирон не прошел ни раунда на Олимпиаде в Париже, на «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати, на US Open и на недавнем турнире в Токио.

    Примечательно, что спад начался сразу после победы на травяном турнире в Ньюпорте, благодаря которой Гирон по-прежнему находится в топ-50.

    Прогнозы на теннис

    В этом году Гирон выиграл лишь пять матчей на харде на открытых кортах.

    Хачанов

    Карен на этот раз попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

    О каком-либо прогрессе пока рано говорить, но недавнем турнире в Пекине Хачанов дошел до четвертьфинала. Ему впервые за четыре месяца удалось выиграть два матча подряд.

    В столице Китая Хачанов одержал победы над Роберто Карбальесом-Баэной и Франсиско Серундоло, после чего уступил Карлосу Алькарасу.

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    Сложно сказать, чего сейчас ожидать от Карена, но есть подозрение, что он по-прежнему не готов к чему-то серьезному.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 2.68, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.47.

    Прогноз: несмотря на то, что соперник в последнее время не лучшим образом играл на харде, легко Карену точно будет в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

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    Гирон — Хачанов: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 05.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хачанов выиграть у Гирона?
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