Гирон
Маркос в первом раунде одержал победу над австралийцем Ли Ту — 6:1, 7:6.
Американский теннисист прервал неприятную серию поражений из пяти матчей.
Перед «тысячником» в Шанхае Гирон не прошел ни раунда на Олимпиаде в Париже, на «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати, на US Open и на недавнем турнире в Токио.
Примечательно, что спад начался сразу после победы на травяном турнире в Ньюпорте, благодаря которой Гирон по-прежнему находится в топ-50.
В этом году Гирон выиграл лишь пять матчей на харде на открытых кортах.
Хачанов
Карен на этот раз попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.
О каком-либо прогрессе пока рано говорить, но недавнем турнире в Пекине Хачанов дошел до четвертьфинала. Ему впервые за четыре месяца удалось выиграть два матча подряд.
В столице Китая Хачанов одержал победы над Роберто Карбальесом-Баэной и Франсиско Серундоло, после чего уступил Карлосу Алькарасу.
Сложно сказать, чего сейчас ожидать от Карена, но есть подозрение, что он по-прежнему не готов к чему-то серьезному.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 2.68, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.47.
Прогноз: несмотря на то, что соперник в последнее время не лучшим образом играл на харде, легко Карену точно будет в предстоящем матче.
- 2.32Сафиуллин — Бублик: прогноз и ставкаЗавтра в 10:30
- 1.92Рублев — Меньшик: прогноз и ставкаЗавтра в 07:30
- 1.82Синнер — Даниэль: прогноз и ставкаЗавтра в 09:00
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.