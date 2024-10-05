Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Маркоса Гирона во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 5 октября, начало — в 10:30 мск. Ставка и прогноз на матч Гирон — Хачанов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Гирон

Маркос в первом раунде одержал победу над австралийцем Ли Ту — 6:1, 7:6.

Американский теннисист прервал неприятную серию поражений из пяти матчей.

Перед «тысячником» в Шанхае Гирон не прошел ни раунда на Олимпиаде в Париже, на «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати, на US Open и на недавнем турнире в Токио.

Примечательно, что спад начался сразу после победы на травяном турнире в Ньюпорте, благодаря которой Гирон по-прежнему находится в топ-50.

Прогнозы на теннис

В этом году Гирон выиграл лишь пять матчей на харде на открытых кортах.

Хачанов

Карен на этот раз попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

О каком-либо прогрессе пока рано говорить, но недавнем турнире в Пекине Хачанов дошел до четвертьфинала. Ему впервые за четыре месяца удалось выиграть два матча подряд.

В столице Китая Хачанов одержал победы над Роберто Карбальесом-Баэной и Франсиско Серундоло, после чего уступил Карлосу Алькарасу.

Сложно сказать, чего сейчас ожидать от Карена, но есть подозрение, что он по-прежнему не готов к чему-то серьезному.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 2.68, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: несмотря на то, что соперник в последнее время не лучшим образом играл на харде, легко Карену точно будет в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.